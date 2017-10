FOTO: Muca copatarica praznovala tudi v Novem mestu

12.10.2017 | 12:00

Muca copatarica letos praznuje 60. rojstni dan.

Novo mesto - Novomeška knjigarna Mladinske knjige je bila včeraj popoldne skoraj premajhna za vse, ki so želeli spoznati Muco copatarico. Legendarno pravljico, ki jo je napisala Ela Peroci in ilustrirala Ančka Gošnik Godec, otroci še kako dobro poznajo, a objeti mačjo damo, ki letos praznuje 60. rojstni dan, je bilo še posebno doživetje.

Skupaj s pravljičarko so jo priklicali v svojo družbo in prisluhnili pravljici o urejeni vasici in nerednih otrocih, ki zvečer ne pospravijo svojih copat … Včeraj so malčki izvedeli še, da najbolj znana muca skrbi za red tudi pri drugih rečeh, po pravljici pa so se skupaj še poigrali in fotografirali za spomin.

Kot zanimivost dodajmo, da je pravljica Muca copatarica izšla že daljnega leta 1957, doslej pa so natisnili v kar 160.000 izvodih. Ilustratorka Ančka Gošnik Godec je sestra »očeta« Dolenjskega lista in je narisala tudi prvi logotip našega časopisa ter kar nekaj risb za posamične rubrike, mnoge od njih so se obdržale do danes, denimo nič manj od muce slavna Ena gospa.

Tekst in foto: M. M.

