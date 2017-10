Jutri se začenja tridnevni Vseslovenski sejem

12.10.2017 | 13:05

Šentvid pri Stični - Leta 1140 je imel Šentvid pri Stični kar tri sejme letno. Leta 1360 je Rudolf Habsburški prepovedal sejmarjenje, 1478 pa je cesar celo izdal patent, s katerim je Šentvidu odvzel vse tri letne sejme. Šentvidčani se niso dali in so tradicijo sejmarjenja nadaljevali vse do 2. sv. vojne. In zdaj jo spet obujajo.

Organizacijo Vseslovenskega sejma, ki se bo prvič zgodil ta vikend – 13., 14. in 15. oktobra, sta prevzela znani gostilničar Joško Kepa (Gostilna pri Japu) in igralec ter humorist Rado Mulej. Obljubljata, da bo postal tradicionalen, v neposredni okolici Gostilne pri Japu v Prapročah pri Temenici (lučaj od Šentvida pri Stični) ga bodo prirejali dvakrat letno – jeseni in spomladi.

»Bistvo tega sejma je, da ljudem vračamo tisto, kar jim pripada,« je bil jedrnat Mulej in spomnil, da gre za tradicijo. Seveda se zahvaljuje vsem tistim, ki so finančno ali kako drugače podprli ta projekt.

SEJMIŠČE NA 3,7 HEKTARJA

Kepa je v nadaljevanju pojasnil, da gre za vsesplošni sejem, ki zajema širok spekter dejavnosti: kmetijstvo, mehanizacijo (pripravljajo tudi demonstracije), domačo obrt, motociklizem, kolesarstvo, vse za dom in šport, vse za poroko, obrt, gradbeništvo, avtomobilizem, turizem, predstavljale se bodo občine, društva … Tam bo trgovina Tima Gajserja, ranč, kjer bo mogoče jahati konje in osla, mogoče se bo peljati s helikopterjem. »Sejmišče bo veliko 37.000 kvadratnih metrov, od tega bo 7.200 kvadratnih metrov pokritih površin. Na voljo bo 12.000 kvadratnih metrov brezplačnih parkirišč,« je našteval izkušeni oštir, ki je lani in predlani na Dolenjskem že organiziral poročni sejem (letošnjega bodo pripravili v Festivalni dvorani v Ljubljani), je pa njihova gostilna znana tudi po organizaciji velikih koncertov.

Sejem, na katerem bo več kot 250 razstavljavcev, bo potekal od petka do nedelje – 13., 14. in 15. oktobra – v Prapročah pri Temenici (pri Gostilni pri Japu) med 9. in 18. uro. V prireditvenem šotoru bodo ansambli začeli nastopati ob 12. uri, koncerti bodo trajali do 4. zjutraj. Vstopnine ne bo! Častni pokrovitelj Vseslovenskega sejma je predsednik države Borut Pahor.

BREZ VSTOPNINE IN PARKIRNINE, ZASTONJ VLAK



V čem je ta sejem drugačen od drugih? »Prva stvar je ta, da ne bo vstopnine. Prav tako ne bomo zaračunavali parkirnine, prijazen bo družinam, saj imamo štiritonska igrala, kjer bo ves čas potekal program za otroke z 20 animatorji. Dogodek je namenjen družinam, otroci bodo lahko ostali v varstvu, starši pa si bodo ogledali, kar jih zanima. Imeli bomo konje za jahanje, na posebnem avtobusu bodo mladi lahko igrali igrice. Organiziramo brezplačen prevoz iz Ljubljane in Novega mesta z vlakom (od železniške postaje Radohova vas do sejmišča in nazaj bo prav tako brezplačen prevoz z avtobusom), po sejmišču bo vozil traktor vlakec,« sta naštevala Mulej in Kepa. Premierno na sejmu ne bodo prodajali živine, a tudi to se v prihodnje lahko spremeni, če se bo pokazal interes.

ZNANI ANSAMBLI

Kakšen bi bil sejem brez zabave, hrane in pijače? Tudi za ta del so poskrbeli, saj se bo v treh dneh (med 12. in 4. uro zjutraj) na prireditvenem prostoru zvrstilo ogromno znanih skupin in ansamblov. V petek popoldne bodo nastopili: Nalet, Fantje izpod Lisce, zvečer pa Smeh, Mambo Kings. V soboto popoldne bodo tam: Veseli Dolenjci, Ansambel Petan in Topliška pomlad, zvečer pa Modrijani in Ines Erbus. Zadnji dan bodo na oder Vseslovenskega sejma stopili: Ansambel Pogum, Nalet in Mlado godci.

