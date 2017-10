Bronasta mednarodna priznanja za prizadevne dijakinje

12.10.2017 | 13:50

Foto: Miha Hadl

Foto: Miha Hadl

Novo mesto - Britanska veleposlanica Sophie Honey ter župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni sta včeraj v atriju Gimnazije Novo mesto podelila prva MEPI priznanja na Dolenjskem.

Mednarodna priznanja programa za mlade so prejele dijakinje Gimnazije Novo mesto Urša Uhan, Nika Špehar, Mia Jarc, Erika Kum in Maja Gazvoda, ki so uspešno zaključile program MEPI na bronasti stopnji.

Novomeški župan in britanska veleposlanica sta dijakinje spodbudila k nadaljnjemu sodelovanju v programu, šoli pa zaželela še veliko uspeha pri razvijanju znanja, socialnih kompetenc in veščin.

Program MEPI – Mednarodno priznanje za mlade je vodilni svetovni program za mlade, v katerem se mladi spopadajo z izzivi in so zato nagrajeni. Namenjen je mladim od 14. do 25. leta starosti. Od ustanovitve leta 1956 pod vodstvom Vojvode Edinburškega je v programu sodelovalo že prek 8 milijonov mladih iz več kot 140 držav. Mladi si oblikujejo svoj program aktivnosti na treh stopnjah (bronasti, srebrni in zlati), vsaka stopnja pa vsebuje 4 področja: prostovoljstvo, rekreativni športi, veščine in pustolovske odprave.

Zbrane je uvodoma nagovorila ravnateljica Gimnazije Novo mesto Mojca Lukšič. Poudarila je, da so vrednote MEPI-ja hkrati tudi vrednote šole in se zahvalila za povabilo k sodelovanju v programu gospe Ani Kocjančič, koordinatorici razvoja programa MEPI, ter čestitala mentorju Primožu Plazarju in dijakinjam za opravljeno delo. V spremljajočem programu so dekleta predstavila svoje izkušnje, prepreke, s katerimi so se soočale, predvsem pa zadovoljstvo, da so uspele doseči zastavljene cilje.

Kot je še sporočila profesorica Natalija Petakovič, so program na včerajšnji prireditvi popestrili godalni duo Gimnazije Novo mesto s priredbo slovenskih ljudskih pesmi in dijakinje s pevskim nastopom.

S. G.

30m nazaj Oceni Borut A to se dobi značko že samo če se pojaviš na programu ali so kakšne zahteve po izkazanju znanja tukaj ? Ni mi čisto jasno, čemu ta program sploh služi.