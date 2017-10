HALO, tukaj je bralec Dolenjca!

Novo mesto - Poklicala je Vika iz Črnomlja in predlagala nekaj razumevanja javnosti ob prenovi Kidričeve ceste v Črnomlju. Po njenem so odveč pripombe, da je zaradi gradbenih del tisti predel mesta težko dostopen. »Morali bi se veseliti, da jo bodo uredili in bo potem bolje. Malo je treba potrpeti,« je svetovala vsem, ki jih gradnja moti ali vsaj bega.

Pred dobrim mesecem smo v Dolenjskem listu poročali o pismu zaskrbljene Novomeščanke, ko so delavci Komunale začeli odstranjevati ciprese na pokopališču v Ločni. Vodja sektorja splošna komunala Simon Štukelj je tedaj odgovoril, da so se v tridesetih letih kljub obrezovanju tako razrasle, da so korenine ponekod segale v grobove, zato so se odločili živo mejo odstraniti in zasaditi druge vrste trajnic. Zaskrbljena občanka se nam je vnovič oglasila ta teden prek naše spletne strani Klik, tukaj bralec Dolenjca: »Obvestilo, ki smo ga najemniki grobov v Ločni dobili v mesecu juliju, so na Komunali tudi uresničili. Bila sem zelo razočarana, ko so odstranili živo mejo, in v strahu, da bodo obljube o novi zasaditvi obvisele v zraku. Danes sem prijetno pomirjena, kajti nova živa meja že raste. Pohvalila bi delavce Komunale, ki so staro mejo odstranili zares profesionalno, in vse, ki skrbijo za čistočo pokopališča. Zahvaljujem se tudi vodstvenim delavcem Komunale ter jih prosim, da še enkrat razmislijo o možnostih postavitve klopce ali dveh, saj bi s tem razveselili številne obiskovalce pokopališča.«

Kaj storiti, če voznik ustavi svoje osebno vozilo vsem na očeh v križišču in potem tam tako čaka dlje časa? Taka zadrega je nedavno nastala v Šmihelu pri Novem mestu. Za dogodek je sporočil občan iz Šmihela, ki se je tudi takrat znašel v tistem križišču. »Več kot deset minut je stal v križišču in oviral promet,« je rekel. Osebo v tako parkiranem vozilu pozna. Tone je prepričan, da bi bil primer zanimiv tudi za policijo, če bi takrat bila tam. Dogodek, ki ga je predstavil naš sogovornik, bi se mogoče dalo pojasniti; človek bi pomislil, da se je vozniku v križišču pokvarilo osebno vozilo. A možnost okvare v tem primeru odpade, ker omenjeni voznik v demografski strukturi občine spada v tisto skupino, ki ima praviloma avtomobile najboljših znamk.

Občan iz Straže se vozi iz Straže v službo v Novo mesto. Pravi, da se na cesti na začetku novega asfalta na vozišču ustavlja voda. Prepričan je, da bi morali poskrbeti za odtekanje vode. Predlagal je tudi, da bi v Podgori ob cesti postavili nadstrešek, ki bi nudil zavetje šolarjem.

Glede odtekanja vode na cesti smo iskali odgovor na občini Straža. Želeli so podatek o natančnem kraju z vodo na cestišču. Tega iz občanovega opisa žal nismo mogli sporočiti. Menimo, da vzdrževalci cest tudi na tem območju spremljajo stanje vozišča in bodo ukrepali na tistem delu ceste, kjer se nabira moteča voda, na katero je opozoril občan iz Straže.

Občan občine Šmarješke Toplice ugovarja tistim, ki pravijo, da je cesta Šmarjeta–Šmarješke Toplice v prvi fazi že zgrajena. Ugotavlja namreč, da so na cesti jame, in to nekaj manjših in večja. Sporočil je tudi, da so v Gorenji vasi letos prekopali asfalt, ki so ga položili lani.

Za pojasnilo smo poklicali na občino Šmarješke Toplice. Direktor občinske uprave Tomaž Ramovš je pojasnil, da je cesta med Šmarješkimi Toplicami in Šmarjeto še v gradnji. Po oceni direkcije za infrastrukturo cesta s tehničnega vidika glede na predpise nima pomanjkljivosti. Navzlic taki oceni se bo občina potrudila in uredila še nekatere dele, kjer se ustavlja voda.

Glede razmer na cesti v Gorenji vasi je Ramovš povedal, da so v tem kraju leta 2015 zgradili kanalizacijo. Letos gradijo vodovod v okviru medobčinskega projekta. Gre za dve ločeni naložbi, za kateri so imeli denar na voljo v različnih obdobjih, zato sočasna gradnja ni bila možna. V Gorenji vasi bodo zgradili tudi vodohran ter območje protipožarno opremili. Tako bodo vas, kot je še pojasnil direktor Tomaž Ramovš, v celoti komunalno opremili in pri tem tudi asfaltirali celotno cesto skozi kraj.

Klicatelj iz okolice Gornjega Ajdovca je nedavno sporočil, da je v njihovem koncu – enota Zagradec – v zadnjem času kar nekajkrat nenadoma zmanjkalo električne energije, a ljudje niso bili o tem prav nič obveščeni. »Poslušamo prvi program slovenskega radia, beremo časopise, pa nikjer niti besedice. Pa saj to je tako kot pred tremi desetletji, ko so bile redukcije električne energije, a zdaj smo v svobodni državi, obveščanje je ob današnji tehnologiji enostavno. Klicali smo že na Elektro Ljubljana, pa te kar nekaj prevezujejo,« je rekel. Pogreša dežurno številko Elektra, kjer bi občani lahko dobili informacije glede oskrbe z električno energijo.

V Elektru Ljubljana so pojasnili, da je na omenjenem območju 12., 13. in 14. septembra večkrat zmanjkalo elektrike zaradi okvare na srednjenapetostnem omrežju. »Najdaljši čas prekinitve dobave za uporabnike je bil 2 uri in 8 minut. Glede na specifiko terena, topologijo omrežja ter vrsto okvare trajna odprava napake brez večjega števila prekinitev dobave ni bila možna,« so pojasnili v Elektru. Ker dogodka Elektro ni načrtoval, ni mogel predhodno napovedati prekinitve. Kadar načrtuje posege v omrežju, obvesti javnost o tem, da bo začasno zmanjkalo elektrike. »Za komunikacijo z uporabniki v primeru napak na omrežju in napravah je uporabnikom namenjena številka (01) 230 40 02. Operaterji klicnega centra so uporabnikom na voljo neprekinjeno, vse dni v letu,« so med drugim še pojasnili v Elektru Ljubljana.

»V zadnjih nekaj letih se v Trebnjem vrstijo številne bučne prireditve,« se je na uredništvo obrnil občan s trebanjskega območja. Omenil je, da se je Trebanjskemu košu in Slovesu poletja pridružila še »cvičkarija«, poleg tega noči, potrebne za počitek, kali hrup z igrišča in iz barak za stavbo banke.

Občan ocenjuje, kaj je nekaterim v Trebnjem bistveno. "Posnemanje Rimljanov in trošenje scenske slame (v kraju, ki se ima za mesto!), uživanje čevapčičev in pitje cvička, pa celonočno rjovenje opitih. Res pa je, da po takih zabavicah omamno diši po vsem kraju, malo po 'pijanki', malo pa po človeških izločkih, saj nekaj kemičnih stranišč tega ne more preprečiti,« je poudaril med drugim in se vprašal, kdo je dolžan ščititi državljane pred takim dogajanjem.

