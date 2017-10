Strast, vznemirjenje in vrhunsko vozno doživetje

12.10.2017 | 15:00

Znamka BMW je že od nekdaj sopomenka za strast, vročekrvnost in užitek v vožnji. Dinamičnost, pogon na zadnja kolesa in strast do vožnje, so lastnosti, ki so opisujejo vozila znamke BMW. Vsak model BMW pa v svojih voznikih in navdušencih znamke, prebuja posebno, edinstveno čustvo.

BMW serije 1 v svojih voznikih vzbudi navdušenje. To čustvo je še posebej prišlo do izraza s prenovo modela, ki mu daje ostrejši in drznejši videz. K navdušenju nad vozilom pripomore tudi bogata oprema z napredno tehnologijo in LED dnevnimi lučmi v serijski opremi.

Za vse tiste, ki ostajajo družabni in radi potujejo v izbrani družbi, je na voljo vsestranski BMW serije 2 Active Tourer. Vozilo je kos najzahtevnejšim izzivom, tako tistim na cesti, kot vragolijam z druge sedežne klopi. Poleg tega pa bo kljub svoji velikosti prepričal s svojo okretno in varno vožnjo.

BMW serije 3 se ponaša s svojo drznostjo in dinamiko. Vozilo, ki je v posebni ponudbi BMW opremljeno z M volanom, poskrbi za športno izkušnjo ter udobje voznika in potnikov, kljub dinamičnim zavojem. Vozilo združuje dva svetova: strastno-dirkaškega in tudi dinamično-vsakdanjega.

Tudi družina X je v novi vznemirljivi ponudbi na voljo z bogato opremo:

Spontan BMW X1 je popolni spremljevalec za vse, ki vsak dan iščejo nova vznemirjenja. Atletski zunanji videz pa še dodatno kliče po novih pustolovščinah. Da pa bo voznik pripravljen na vse spontane pustolovščine, je vozilo v ponudbi opremljeno z odlagalnim paketom in Performance nadzorom, ki nudi oporo še tistim najbolj spontanim.

Večji brat BMW X3 pooseblja svobodo voznika, ki se odloča za urejena cestišča, ali adrenalinski pobeg izven urejenih poti, ki vozniku predstavljajo adrenalin in izziv, vozilu pa čisti užitek in svobodo.

Samosvoj BMW X4 je za tiste, ki imajo radi dinamično, kupejsko obliko in izstopajo vedno in povsod. S pomočjo Steptronic menjalnika in prestavnih ročk v vozilu, spremenljivim športnim krmiljenjem in nadzorom zmogljivosti, BMW X4 izrazi svoj vročekrvni značaj.

Več o vozilih BMW in vznemirljivi ponudbi lahko najdete na tej povezavi ali obiščete prodajni salon Makoma v Novem mestu.

