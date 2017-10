Med najboljšimi kopališči tudi naša, Terme Paradiso zmagale med malimi termalnimi kopališči

12.10.2017 | 21:00

Terme Paradiso Dobova (Foto: spletna stran Terme Paradiso)

Velenje - S podelitvijo priznanj se je končala letošnja akcija izbora Naj kopališče, v kateri že 27 let izbirajo najbolj priljubljena kopališča po Sloveniji v šestih kategorijah. V Velenju so podelili nazive malim, srednjim in velikim termalnim kopališčem, letnim in naravnim kopališčem ter pokritim bazenskim kopališčem.

V akciji RTV Slovenija, ki poteka v sodelovanju s spletnim portalom Dobro jutro Slovenija ter lokalnimi radijskimi postajami, je letos sodelovalo 84 kopališč iz vse Slovenije. Glasovanje je potekalo na spletni strani www.najkopalisce.si, glasovnice pa je bilo mogoče oddati tudi na samih kopališčih, so sporočili organizaotrji.

V kategoriji naravnih kopališč so tokrat najbolje ocenili Simonov zaliv, drugo mesto je pripadlo kopališču Talaso Strunjan (del Term Krka), tretje pa Grajskemu kopališču Bled.

Mestno kopališče Višnja Gora (Foto: J. A., arhiv DL)

V kategoriji letnih kopališč so kopalci največ glasov Letnemu kopališču Celje, na drugo mesto se je uvrstila Laguna Mestna plaža Ljubljana in na tretje Mestno kopališče Višnja Gora.

Zmagovalec kategorije pokritih kopališč je ponovno ljubljansko Vodno mesto Atlantis, ki ima očitno veliko podporo kopalcev že nekaj let, na drugem mestu je Aquapark Žusterna (del Term Čatež), na tretje mesto pa se je prebil Wellness Špik.

Največ glasov v kategoriji malih termalnih kopališč so že tretje leto zapored dobile Terme Paradiso iz Dobove, mesto za njimi je tudi letos ponovno Zdravilišče Radenci, na tretjem mestu pa so tokrat Terme Cerkno.

Med srednje velikimi termalnimi kopališči je ponovno prvo mesto z največ glasovi zasedlo kopališče Bioterme Mala Nedelja, na drugem mestu je pristal Termalni center Thermana park Laško, na tretjem mestu pa Terme Vivat.

Termalna riviera Čatež (Foto: Terme Čatež)

Najboljše veliko termalno kopališče leta 2017 z nazivom »Naj kopališče 2017« pa so postale Terme 3000 Moravske Toplice, ki so se na to mesto povzpele z lanskega tretjega. Na drugem mestu je pristalo kopališče Terme Olimia, na tretjem pa lanskoletni zmagovalci, Termalna riviera Terme Čatež. Vsi zmagovalci posameznih kategorij so prejeli kristalna priznanja mojstrov Steklarne Rogaška.

