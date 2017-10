Nesreča motokrosista

13.10.2017 | 07:00

Včeraj ob 15.57 uri se je na motokros progi v Stranski vasi pri Semiču poškodoval motokrosist. Poškodovanega so na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj in ga prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Defibrilator ni pomagal

Ob 18.26 so v Vidmu v občini Dobrepolje gasilci PGD Videm z defibrilatorjem nudili pomoč in oživljali hudo bolno osebo, ki je kljub pomoči podlegla.

S helikopterjem v UKC

Ob 11.45 je helikopter Slovenske vojske z dežurno ekipo HNMP Brnik prepeljal obolelo osebo iz Splošne bolnišnice Brežice v UKC Ljubljana.

Ob 9.10 je posadka s helikopterjem SV v spremstvu dežurne ekipe reševalcev HNMP poletela v Kočevje in od tam prepeljala obolelo osebo v KC Ljubljana.

Iskanje v reki in osje gnezdo

Ob 8.34 so gasilci potapljači PGD Črnomelj pomagali policiji pri iskanju predmetov v reki Lahinji v Črnomlju. Kaj natančno so iskali, center za obveščanje ne poroča.

Ob 18.38 so posredovali gasilci PGD Obrežje v kraju Bukošek, občina Brežice, kjer so iz dimnika stanovanjske hiše odstranili osje gnezdo.

Včeraj brez vode

Ob 5.19 so posredovali dežurni delavci Komunale Brežice na Kregarjevi in Prežihovi ulici v Brežicah, kjer je prišlo do okvare na vodovodnem sistemu. Okvara je bila odpravljena do 15.00 ure.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7.30 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIVOGLAVICE;

- 2017 od 10.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVICE;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CERKVIŠČE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRAD TREBNJE na izvodu ODRGA;

- od 8.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADIŠČE PRI TREBNJEM na izvodu ŠALEHAR GRADIŠČE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOČEV HRIB;

- od 8.00 do 9.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URŠNA SELA 1.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Hubajnica - nizkonapetostni izvod Hubajnica in TP Sevnica klavniška predvidoma med 8. in 14. uro; na nadzorništvu Brežice na območju TP Pohanca - nizkonapetostni izvod Gornja Pohanca proti Zdolam predvidoma med 11. in 13. uro ter na območju TP Veliki Obrež in MFE Deržič predvidoma med 7. in 9. uro.

M. K.