Na novomeški urgenci že manjši obisk

13.10.2017 | 08:25

Novo mesto, Brežice - Na Urgentnem centru Novo mesto smo se pozanimali, ali se je katastrofalno stanje od 1. oktobra, odkar so uvedli nekatere ukrepe, med drugim tudi plačevanje ne urgentnih pregledov, število pacientov kaj zmanjšalo.

Bojan Kostić

Predstojnik centra Bojan Kostić pove, da beležijo upad obiska za približno 15 odstotkov in sicer predvsem je manj obravnav čez vikend in na splošno v enoti za hitre preglede. Težave se nadaljujejo v enoti za poškodbe, predvsem zaradi pacientov, ki prihajajo z napotnico s stopnjo nujnosti 1. «Število pacientov, ki smo jim storitev zaračunali, je sorazmerno majhno - gre za paciente ki jim je zmanjkalo zdravil, ali take, ki zlorabljajo sistem nujne medicinske pomoči. Paciente v času, ko imajo dostop do osebnega izbranega zdravnika in ki prihajajo z manjšimi težavami, preusmerjamo k izbranemu zdravniku na primarni ravni,« pravi Kostić in pove še, da se težave s pripadniki etničnih manjšin nadaljujejo, vključno z grožnjami zaposlenim, ki izstavljajo račun. Ponoči je morala posredovati tudi policijska enota. Z ukrepi nadaljujejo in tudi redno spremljajo podatke.

V BREŽICAH ZARAČUNAVANJA NI

Ilustrativna slika (Foto: Arhiv DL)

Pozanimali pa smo se tudi kakšno je stanje v Urgentnem centru Splošne bolnišnice Brežice ki je oddelek splošne bolnišnice in deluje od novembra 2014.

Direktorica Anica Hribar pravi, da dnevno obravnavajo 66 bolnikov. 43 jih spada v enoto za bolezni in poškodbe, 23 pa v nujno medicinsko pomoč. Kot kaže statistika, se trend povečevanja obiska vseskozi kaže v enoti za poškodbe - dnevno sprejmejo šest takih bolnikov, v enoti za bolezni se je število ustalilo že lani, v enoti nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Brežice pa od začetka delovanja UC beležijo porast. Povprečen dnevni obisk je 23 pacientov in še terensko delo, od teh pa je kar 40 odstotkov bolnikov iz drugih občin.

Tudi tam na urgenco prihajajo bolniki z vse mogočimi težavami in »evidentno je, da ne ločijo dežurne službe od rednega dela. Definitivno niso seznanjeni, kaj so nujna stanja, urgentna stanja in kaj je neodložljiva zdravstvena oskrba,« pravi Hribarjeva. Na sekundarnem nivoju, to je v enotah za poškodbe in v enoti za bolezni, pa ne beležijo neupravičenih obiskov.

Kljub zlorabam v brežiškem UC sprejmejo vsakogar in pacientom, ki pridejo neupravičeno, pregledov ne zaračunavajo. Več o tem si lahko preberete v novem Dolenjskem listu.

Besedilo in foto: L. Markelj