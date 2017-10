Krkaši včeraj "bežali" pred požarom, danes nagrajujejo raziskovalna dela

13.10.2017 | 08:45

Oktober, mesec požarne varnosti, v tovarni Krka.

Novo mesto - V Krkini upravni stavbi bo danes dopoldne potekal 27. simpozij in predstavitev raziskovalnih del prejemnikov velike Krkine nagrade, kasneje sledi še podelitev 47. Krkinih nagrad za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela.

Včeraj pa so se v podjetju oglasile sirene, in sicer v okviru njihovih požarnih vaj, organiziranih v mesecu požarne varnosti. Na včerajšnji vaji so sodelovali člani Industrijske gasilske enote Krke (poklicni gasilci Oddelka za varstvo pred požarom in drugi prostovoljni operativni gasilci), gasilci Gasilsko reševalnega centra Novo mesto, zdravstveno osebje Zdravstvenega doma Novo mesto, člani Krkine Enote za prvo pomoč, zaposleni iz Krkinega obrata Sinteza 4 ter varnostniki iz Oddelka varovanja.

Jutri bo sirena naznanila še požarno vajo v Krkinem obratu v Ljutomeru, zadnji teden oktobra pa v obratu v Krškem. V obratih v Šentjerneju, Bršljinu in Gotni vasi pa so vaje izpeljali že v prvi polovici leta, so sporočili iz podjetja.

Letos bodo tako organizirali in izvedli več kot 35 praktičnih usposabljanj zaposlenih v različnih objektih na svojih lokacijah v Sloveniji. Za varnost in zdravje zaposlenih ter okoliških prebivalcev pa redno skrbijo tudi z vlaganji v opremo, tehnologijo in znanje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Usposobljeni lastni enoti – Industrijska gasilska enota in Enota za prvo pomoč – jim omogočajo hitro in učinkovito posredovanje ob morebitnih izrednih dogodkih.

»Namen današnje požarne vaje v obratu Sinteza 4 je bil preveriti učinkovitost in usklajenost Krkinega varnostnega sistema ter operativnih enot za zaščito in reševanje pri skupnem ukrepanju ob morebitnem izrednem dogodku. Posebno pozornost smo namenili učinkovitosti delovanja sistema obveščanja, evakuaciji zaposlenih, ukrepanju ob požaru, uporabnosti osebne in skupinske opreme gasilcev in reševalcev ter reševanju ponesrečenih. Z vajo smo preverili tudi, ali imajo zaposleni vsa potrebna znanja za pravilno ravnanje v primeru resnične nevarnosti, saj se zavedajo, da bodo le tako lahko zagotovili največjo možno varnost ob resničnem nepričakovanem nevarnem dogodku,« so še dodali krkaši.

M. Martinović, foto: Krka

