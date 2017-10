Obisk reševalca in reševalnega vozila

13.10.2017 | 08:45

Otočec - V tednu otroka smo v Petrov vrtec na obisk povabili reševalce iz ZD Novo mesto. Reševalec Bojan se nam je najprej predstavil, nam povedal, kaj dela in nam takoj za tem pokazala, kako se mobilizira roka ob poškodbi. Videli smo tudi, kako reševalci v primeru prometne nesreče mobilizirajo odrasle in otroke, naučili smo se poviti roko in glavo s pravimi povoji.

Reševalec nam je dovolil, da se lahko sprehodimo skozi reševalno vozilo in si ga še pobližje ogledamo. V njem so otroci zagledali čelade. Povprašali so ga, zakaj jih reševalci potrebujejo in reševalec jim je kaj hitro odgovoril, da včasih morajo koga reševati tudi iz jame ali plezati pod kakšen tovornjak. Takrat si jih nadenejo, da poskrbijo za svojo lastno varnost. Na koncu je reševalec otroke povprašal, kaj rešilcu še manjka. Otroci so dogovorili, da medicinska sestra.

Malo za res in malo za hec, čisto prav so imeli, ampak našemu obisku smo piko na i naredili s sireno. Na koncu smo se reševalcu Bojanu zahvalili za obisk in drug drugemu zaželeli, da se čim manjkrat vidimo (beri: v bolnišnici ali v reševalnem vozilu).

Vsi mali in veliki iz Petrovega vrtca se zahvaljujemo ZD Novo mesto, reševalni enoti, da so nam omogočili obisk reševalca in reševalnega vozila v vrtcu.

K. F.

Galerija