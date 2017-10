Začenja se tudi državno prvenstvo, Krka najprej z Olimpijo

13.10.2017 | 09:20

Foto: I.V., arhiv DL

Novo mesto - Z enotedensko zamudo zaradi stavke sodnikov se začenja nova sezona košarkarskih tekmovanj v Sloveniji. Danes sta v ligi Nova KBM na sporedu dva dvoboja, v Novem mestu derbi med Krko in Petrol Olimpijo, v Laškem pa Zlatorog - Sixt Primorska.

Nesoglasja med slovenskimi klubi in sodniki so se na veselje ljubiteljev košarke končali oziroma so zamrznjeni do konca aprila 2018.Tako se bodo ta konec tedna začela tudi tekmovanja v 2., 3. in 4. SKL ter 1. ženski ligi. V vseh bodo startali z drugim krogom, komisar tekmovanj Boris Majer pa bo v dogovoru s posameznimi klubi tekom sezone nadomestil odpadli prvi krog.

Letos osem slovenskih klubov nastopa v evropskih tekmovanjih. Petrol Olimpija kot državni prvak bo barve Slovenije zastopala v ligi Aba in ligi prvakov Fiba, v drugi ligi Aba sodelujejo Sixt Primorska, Rogaška in Krka, Helios Suns, Šenčur Gorenjska gradbena družba, Zlatorog in Tajfun pa so udeleženci pokala Alpe Adria.

Košarkarji Krke, ki so v torek uspešno začeli sezono v drugi ABA ligi, ko so premagali Lovćen, bodo danes ob 19. uri v ŠD Leona Štuklja znova merili moči z Olimpijo. Na nedavnem superpokalu so bili boljši Ljubljančani.

Razpored tekem državnega prvenstva - lige Nova KBM - je na voljo tukaj.

S. G.