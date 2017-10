Prejeli priznanja za odgovoren odnos do Zemlje

13.10.2017 | 11:00

V imenu Občine Sevnica je priznanje iz rok mag. Tanje Cegnar z Agencije Republike Slovenije za okolje prevzel podžupan Janez Kukec. (Foto: občina Sevnica)

Predstavniki občin, prejemnic letošnjih priznanj. (Foto: občina Sevnica)

Sevnica, Ljubljana - V sklopu sejma Narava Zdravje, ki od 12. do 15. oktobra poteka na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču, so včeraj podelili priznanja natečaja Planetu Zemlja prijazna občina 2017. Natečaja se je udeležila tudi občina Sevnica in v kategoriji občin z več kot 10 tisoč prebivalci prejela priznanje za odgovorno prizadevanje na področju varovanja naravnih danosti, ustvarjanja boljših pogojev kakovosti bivanja občank in občanov ter dobro informiranje o odnosu do okolja.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, sodelovanje občinam prinaša več priložnosti, med njimi stikov in idej za boljši jutri občank in občanov, povezovanje lokalnih skupnosti s stroko, ki nakazuje vprašanja in ponuja odgovore, pa tudi podrobnejšo analizo stanja na področjih, ki jih natečaj raziskuje. Ta so: lokalna samooskrba, varstvo narave, varovanje gozdov, energetika, promet, ravnanje z odpadki, sejemska dejavnost, trajnostni turizem, urbano okolje, okoljsko komuniciranje in krožno gospodarstvo.

Po ocenah strokovnjakov Direktorata za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Nacionalnega instituta za javno zdravje, Zavoda za gozdove Republike Slovenije, Zavoda za varstvo narave, Gospodarskega razstavišča Ljubljana, Gradbenega inštituta ZRMK, Zavoda za varno igro, Visoke šola za trajnostni turizem ERUDIO, društva Morigenos, Zavoda za gradbeništvo Slovenije, Inštituta WCYCLE in društva Planet Zemlja je Občina Sevnica »v kategoriji občin z najostrejšo konkurenco dosegla zelo dober rezultat. Še posebej dobro so bila ocenjena področja energetike, skrbi za naravo, igrišč in krožnega gospodarstva, prostora za napredek pa je predvsem na področjih trajnostnega turizma, hrupa in skrbi za gozdove«.

Priznanja tudi Šmarješkim Toplicam in Ivančni Gorici

V kategoriji med 3 in 5.000 prebivalci je prepričljivo zmago osvojila občina Šmarješke Toplice. Še največ prostora za napredek je komisija zaznala na področjih varovanja gozdov in lokalne samooskrbe, na vseh ostalih področjih pa je dosegla vrhunske rezultate.

V kategoriji nad 10.000 prebivalcev je priznanje prejela občina Ivančna Gorica, ki je dobila vrhunske ocene na področjih skrbi za naravo, igrišča in ravnanja z odpadki, največ prostora za napredek pa je po mnenju komisije na področju trajnostnega turizma. Ostala področja so dosegla oceno nekoliko nad povprečjem.

Natečaj je bil izveden pod častnim pokroviteljstvom predsednika Vlade Republike Slovenije, v soorganizaciji z Ministrstvom za okolje in prostor, podporo Združenja občin Slovenije, podjetja Oven iz Maribora in Srednje lesarske šole Ljubljana ter v partnerstvu z Gospodarskim razstaviščem Ljubljana.

S. G. , Foto: občina Sevnica