V Semiču lahko penite po mili volji

13.10.2017 | 10:10

Semič - V Svobodnem belokranjskem ozemlju (SBO), ki so ga ustanovili pred dobrimi petimi leti, uspešno nadaljujejo z ustanavljanjem ustanov, uradov in vsega ostalega, kar potrebuje država za svoje delovanje. Potem ko so na Jugorju v gostilni Badovinac postavili carino, so izdali še potne liste, goldinarje, vinojete in vozniška dovoljenja, spesnili himno, razvili zastavo, ustanovili ansambel Jugorski cariniki, odprli Kliniko za navajanje na olja v Drašičih in šolo Bistra buča v Radovici, kjer je mogoče dobiti tudi vino bučman. SBO ima svoj konzulat v gostilni Jureta Pečariča v Ljubljani ter protokolarno vino metliček. Imajo vojsko z enim vojakom, načrtujejo univerzo, banko, hišo spočetja in še marsikaj, kar nameravajo z dobršno mero humorja predstaviti vsem, ki jih SBO zanima. Še posebej pa lahko tako na zabaven in nekoliko drugačen način spoznajo Belo krajino turisti. Porok, da smeha ne zmanjka, je samooklicani predsednik SBO Toni Gašperič.

Od včeraj je SBO bogatejše še za ministrstvo za penjenje, ki so ga slavnostno, kot se za sedež prvega ministrstva v Beli krajini spodobi, odprli v Semiču, v Simoničevi kleti semiške penine. Prvi se je prišel iz Metlike na sodček v kleti penit Janez Vraničar-Luigi, malo manj popenjena pa sta bila igralec Pavle Ravnohrib, ki je recitiral Prešernovo Zdravljico in Toni Plut, ki je zapel in zaigral na hitro spesnjeno himno penini.

Tablo z napisom ministrstva sta slavnostno odkrili semiška županja Polona Kambič in direktorica Vašega kanala Irena Vide. Odslej bo lahko vsak, ki ga bo kar koli žulilo, v Semiču po mili volji penil čez vse in vsakogar, ne da bi se mu kaj zgodilo. Vsaj tako je zagotovil Toni Gašperič.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

