Tudi na OŠ Šmihel povabili sonce v šolo

13.10.2017 | 09:45

Novo mesto - Na Osnovni šoli Šmihel Novo mesto smo obeležili Teden otroka. »Povabimo sonce v šolo« je bila letošnja tema. Organizirali smo športno popoldne za vse skupine podaljšanega bivanja na šolskem igrišču. Vreme je bilo nadvse lepo, sončno. Na začetku smo se pogovorili o letošnji temi. Učenci so pripovedovali, kaj to pomeni.

Razdelili smo se v skupine in pod vodstvom športnega učitelja Boštjana Mikliča izvedli zabavne gimnastične vaje. Tako so se učenci ogreli in razgibali. Po skupinah smo izvedli zanimive dejavnosti. Z barvnimi kredami smo risali po asfaltu, podajali smo si balone, preskakovali kolebnice in igrali badminton. Z dejavnostmi smo bili vsi zelo zadovoljni. Pri učencih smo razvijali željo in veselje do igre, sodelovanje, spodbujanje, zdrav način življenja, medsebojno pomoč, prijateljstvo. Ovekovečili smo dan s skupinsko sliko, ki nas bo spominjala na prijetne skupne trenutke v podaljšanem bivanju.

Učenci 3. skupine podaljšanega bivanja so povedali, katera dejavnost jim je bila najbolj všeč:

Igral sem badminton z Žanom, trudil sem se, da sem žogico odbil čim više. (Tian M.)

Všeč mi je bilo risanje, narisal sem letalo, podmornico, hišo, avto. (Žiga)

Vse mi je bilo všeč, takih dejavnosti si še želim. (Žan)

Podajanje z baloni, v skupini smo bili trije. (Noa)

Všeč mi je bilo podajanje z baloni, nosil jih je tudi veter, bilo je lepo. (Maj)

Risanje s kredami, z mano sta risali še Nuša in Meta, nastala je prava umetnina. (Lana)

Vse, najbolj pa podajanje z baloni, saj sem bil pri tem zelo uspešen. (Val)

Risanje, narisala sem hišo in mavrico. (Tijana)

Skupaj s prijateljema sem z barvnimi kredami narisal mesto. (Tian Z.)

Risanje z barvnimi kredami in preskakovanje kolebnic. (Nuša)

Druženje, ustvarjalnost in zabava so tako popestrili učenčev ustvarjalni čas v podaljšanem bivanju.

Helena Murgelj

Galerija