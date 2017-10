V novih prostorih in z novo opremo bo delo še boljše

13.10.2017 | 12:15

Krško - V zdravstvenem domu Krško so v torek odprli prenovljene prostore v prvem nadstropju in namenu predali nov digitalni rtg aparat, produkt proizvajalca medicinske opreme visoke tehnologije Visaris iz Beograda.

Sredstva za prenovo prostorov in nov digitalni rtg aparat s PACS sistemom in delovno postajo za odčitavanje rtg slik, so zagotovili sami, so sporočili iz ZD Krško.

Z novejšo digitalno tehnologijo rentgenskega slikanja so doze rtg sevanja za paciente in osebje nižje, saj so detektorji bolj občutljivi za rentgenske žarke. Slike je možno računalniško obdelati in izboljšati, mogoče je narediti več kopij, na da bi osebo ponovno izpostavljali sevanju. Tehnologija omogoča tudi odčitavo rtg slik na daljavo. Digitalna radiologija je ekološko čistejša.

Danes ZD Krško poleg digitalnega slikanja skeleta in pljuč že izvaja digitalno rtg slikanje zob in ortopantomografijo. Z novo pridobitvijo pa bodo odprli tudi možnost samoplačniškega slikanja, saj lahko ponudijo kvalitetno in takojšno opravljeno storitev.

S. G.