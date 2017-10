Pri nas Marijin kip iz Fatime

13.10.2017 | 19:15

Stična - V soboto, 14. oktobra, bo v Stični potekalo vseslovensko obhajanje 100. obletnice Marijinih prikazovanj v Fatimi, ki bo hkrati tudi tradicionalno romanje in srečanje vernikov iz dveh Slovenije in Hrvaške.

Posebej za to priložnost bo v Stično prišla delegacija iz Fatime in z njo tudi fatimski kip Marije Romarice. Srečanje bo potekalo v duhu gesla Skupaj živeti Marijin klic. Slovesnost bo vodil ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore OFM ob somaševanju slovenskih in hrvaških škofov in duhovnikov.

Duhovni program se bo v stiški baziliki začel ob 9.30, slovesna maša pa ob 11. uri. Med mašo bodo slovenski in hrvaški narod posvetili Mariji. Po maši bo procesija s kipom Marije Romarice v spremstvu več kot 64 fatimskih kapelic, ob katerih že vse poletje po župnijah molijo verne družine. Pred baziliko bo postavljen velik šotor za prijateljsko druženje. Duhovna priprava, posebna fatimska tridnevnica, je potekala po župnijah zadnje tri sobote pred slovesnostjo. Odbor je pripravil tudi knjižico s programom in potekom slovesnosti, ki jo bodo udeleženci dobili ob prihodu v Stično.

Septembru 2014 smo se Slovenci pridružili Hrvatom pri njihovem češčenju predragocene Kristusove krvi v Ludbregu pri Varaždinu, letos bodo Hrvatje pridružili pri češčenju fatimske Marije v Stični. To bo že 6. slovensko-hrvaško srečanje. Slovenski odbor za pripravo srečanja vodi celjski škof msgr. dr. Stanislav Lipovšek, hrvaški odbor pa varaždinski škof msgr. Josip Mrzljak.

L. M.