Vlomili v vikend v Podsmreki

13.10.2017 | 14:15

Višnja Gora - Včeraj okrog 21. ure je bila Policijska uprava Ljubljana obveščena o vlomu v vikend in garažo v Podsmreki pri Višnji gori. Z ogledom kraja dejanja so policisti ugotovili, da je za zdaj še neznani storilec vlomil v vikend in garažo, iz katere je odtujil samohodno vrtno kosilnico, orodje in električni baterijski vrtalnik.

Z zbiranjem obvestil so policisti pridobili podatke o vozilu in registrskih oznakah, ki je odpeljalo s skraja. Vozilo in voznika so v nadaljevanju v okolici Grosupljega izsledili in izvedli postopek. Zaradi suma, da predmeti v vozilu (kosilnica in orodje) izvirajo iz kaznivega dejanja, je bilo vozilo zavarovano in zaseženo 24-letnemu osumljencu.

V zvezi sumov storitve kaznivega dejanja velike tatvine policisti nadaljujejo s preiskavo.

S. G.