Rokometaši v boj za nove prvenstvene točke

13.10.2017 | 13:30

Foto: I.V., arhiv DL

Trebnje - Rokometni klubi bodo ta konec tedna odigrali tekme 6. kroga lige NLB. Že danes se bodo za nove prvenstvene točke borili Novomeščani in Trebanjci.

Aleksandar Tomić, igralec Krke, pred obračunom z moštvom Grosist Slovana (drevi ob 18.30 v Ljubljani) pravi: "LL Grosist Slovan je zelo kakovostna ekipa in mi se resno pripravljamo na njo. Pričakujemo dobro tekmo, smo motivirani, krasi nas timski duh in verjamem, da bodo gledalci uživali v lepi rokometni predstavi na Kodeljevem. Ekipe LL Grosista Slovana nikakor ne gre podcenjevati, a vseeno verjamem v našo zmago in obe točki, ki nam bosta v nadaljevanju sezone zelo koristili."

Rokometaši Trima bodo v domači dvorani ob 19. uri merili moči z Maribor Branikom. Trener Roman Šavrič pravi, da bo tudi ta tekma poseben izziv. "Odločeni smo, da pustimo srce na igrišču in obljubljamo borbo do zadnjega atoma moči. To smo dolžni našim zvestim navijačem, sponzorjem in tudi sami sebi," sporoča pred tekmo.

V soboto ob 19. uri bodo še tekme Jeruzalem Ormož - Dobova, Herz Šmartno - Urbanscape Loka in derbi tega kroga med trenutno vodilnim (in po petih krogih še neporaženim) Koprom, ki ga vodi selektor reprezentance Veselin Vujović, in drugo uvrščeno ekipo Rika Ribnice. Blaž Nosan, kapetan ribniške ekipe, se zaveda pomembnosti obračuna. "Psihično in fizično smo dobro pripravljeni. Dali bomo vse od sebe, da prinesemo dve točki domov v Ribnico. Pripravljeni smo na borbo in zmago, tekma pa bo pokazala, če so naša pričakovanja in želje upravičene."

S. G.