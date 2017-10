Zbornica štirideset, nekateri člani skoraj sto let

13.10.2017 | 15:00

Predsedniku Janku Hrastovšku (levo) je župan Ivan Molan izročil plaketo občine, ki jo je podelil zbornici za njen jubilej. (Foto: M. L.)

Srečko Rožman (levo) je prejel priznanje 85 let fotografskega podjetja, ki ga zdaj že vrsto let vodi on. (Foto: M. L.)

Jazzva (Foto: M. L.)

Brežice - Območna obrtno-podjetniška zbornica Brežice je z včerajšnjo slovesnostjo v dvorani Mladinskega centra Brežice zaznamovala svojo štiridesetletnico.

Zbrane so nagovorili predsednik Janko Hrastovšek, brežiški župan Ivan Molan in predsednik obrtne zbornice Slovenije Branko Meh. Meh je pozdravnim besedam in pohvalam, namenjenim brežiški zbornici za njeno delo, dodal tudi kar precej kritike na rovaš politike vlade do obrtnikov in malega podjetništva. Po Mehovih besedah, če povzamemo kritiko, država obrtnikov in malih podjetnikov z zakonodajo ne podpira. Prav nasprotno, po nepotrebnem jim nalaga nekaj takšnih obveznosti, ki obrtnika lahko pahnejo na rob bankrota.

Na slovesnosti so podelili članom brežišle zbornice priznanja za večletno opravljanje dejavnosti. Tako je družina Radanovič, katere dejavnost je prodaja in servis avtomobilov, prejela priznanje za 95 letno družinsko tradicijo podjetja. Foto Studio Rožman je prejel priznanje za 85 letno fotografsko dejavnost.

Župan je brežiški zbornici izročil plaketo občine Brežice, predsednik Meh ji je podelil najvišje priznanje obrtne zbornice Slovenije Zlati pečat. Sekretarki brežiške zbornice Slavici Kostevc je obrtna zbornica Slovenije podelila priznanje srebrni ključ.

Po uradnem delu je nastopila acappella skupina Jazzva iz Ljubljane. Koncert je obrtno-podjetniška zbornica Brežice organizirala kot darilo svojim članom in drugim občanom ob občinskem prazniku.

M. L.

