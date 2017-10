Z novim objektom tudi nove zaposlitve

Ob odprtju so trak slovesno prerezali (z leve proti desni) prokurist TPV Group Vladimir Gregor Bahč, evropska komisarka za promet Violeta Bulc in direktor TPV Marko Gorjup.

Novi visoko tehnološko proizvodno-logistični center ima 7.300 m2 uporabnih površin.

Po odprtju objekta je sledil še ogled poslovne enote Velika Loka.

Veljko Goleš, direktor poslovne enote Velika Loka

Velika Loka - Po šestih mesecih od začetka gradnje je skupina TPV danes dopoldan na poslovni enoti Velika Loka odprla novi visoko tehnološki proizvodno-logistični center, ki ima 7.300 m2 uporabne površine.

»To je za nas velika naložba in vlaganje v prihodnost,« je ob odprtju dejal direktor TPV Marko Gorjup in dodal, da bodo objekt, ki so ga zgradili z lastnim denarjem, v naslednjih letih še nadgradili. Do leta 2020 bo zasijal v svoji končni podobi, celotna investicija pa je ocenjena na 20,3 milijona evrov. Direktor je ob tem poudaril, da so na vidiku tudi nove zaposlitve. Do leta 2020 načrtujejo več kot 100 novih sodelavcev različnih stopenj izobrazbe, profilov in znanj.

TPV je visokotehnološko podjetje, ki deluje kot razvojni dobavitelj v avtomobilski industriji. S proizvajalci vozil, aktivno sodeluje pri snovanju, razvoju in proizvodnji najsodobnejših vozil. V zadnjem obdobju so uspeli pridobiti številne nove razvojne in proizvodne posle. Za zadovoljevanje potreb kupcev je poleg izjemnih razvojnih kompetenc potreben tudi razvoj učinkovitih proizvodnih in logističnih procesov. »Trenutno pripelje tukaj tudi do 30 kamionov dnevno. Tak objekt potrebujemo predvsem zaradi rasti posla,« je še dejal Gorjup.

Novi proizvodno-logistični center bo zgrajen po principu pametne tovarne. V njem bodo proizvodne in logistične procese z uporabo novih robotov in avtomatsko vodenih vozil avtomatizirali v najvišji možni meri, z vzpostavitvijo informacijskega sistema za upravljanje proizvodnje pa omogočili on-line povezavo z ostalimi proizvodnimi in poslovnimi procesi v podjetju ter svojimi dobavitelji in kupci.

»Odprtje obrata na Veliki Loki ustreza vsem usmeritvam, ki jih ima Evropska unija na področju industrializacije Evrope, kjer se zavzemamo za vračanje industrijske moči skozi avtomatizacijo, robotizacijo in ustvarjanje pogojev za storitev. TPV koraka prav v smeri k uresničitvi te strategije,« je dejal evropska komisarka za promet Violeta Bulc in dodala, da avtomobilska industrija predstavlja 4 odstotke bruto družbenega proizvoda v Evropski uniji, predstavlja 20 odstotkov svetovnega avtomobilskega kolaža in je ena vodilnih industrij v celotnem sklopu evropske ekonomije.

Skupina TPV je globalno prepoznaven razvojni in predrazvojni dobavitelj v avtomobilski industriji. Razvojnim kompetencam družbe zaupajo najzahtevnejši proizvajalci vozil za najprestižnejše blagovne znamke. Zanje razvijajo produkte, ki pomembno vplivajo na vozno dinamiko, varnost, skrb za okolje in udobje pri vožnji.

Skupina TPV je v Sloveniji prisotna na petih Lokacija, in sicer v Novem mestu, Brežicah, Suhorju, Ptuju in Veliki Loki. »Na poslovni enoti Velika Loka trenutno zaposlujemo 364 ljudi. Na dnevni osnovi proizvedemo 18 kilometrov zvarov oziroma tudi 35.000 zvarnih spojev. Pobarvamo 7.000 kvadratnih metrov končnih površin. Dnevno proizvedemo 150.000 kosov oziroma 70 ton opreme,« je dejal Veljko Goleš, direktor poslovne enote Velika Loka.

Besedilo in fotografije: R. N.

