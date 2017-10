FOTO: Vseslovenski sejem: od poročne obleke do salam, avtomobilov ter mehanizacije

13.10.2017 | 15:45

Praproče pri Temenici - Kot smo že napovedali, se je na posestvu Gostilne Jap v Prapročah pri Temenici danes začel tridnevni Vseslovenski sejem. Okoli poldneva, ko smo bili tam, se je vse skupaj šele dobro začelo - nekateri razstavljavci so še urejali svoje paviljone, drugi so se že malo sprehodili naokrog, da bi videli, kaj ponujajo drugi. Obiskovalci so ravno začeli kapljati na sejmišče.

Vseslovenski sejem bo odprt od petka do nedelje med 9. in 18. uro, večerna zabavava je predvidena do 3. ure zjutraj. Danes zvečer bodo nastopili Ansambel Smeh, Mambo Kings, jutri bodo publiko zabavali Ines Erbus in Modrijani.

"Smo prišli malo pogledat, kaj se dogaja. To je res dobra priložnost, ker je sejem tako blizu nas," je rekel eden od obiskovalce iz bližnje okolice.

V zraku je bilo čutiti prijetno vzdušje, dišalo je po pečenem mesu, na vseh koncih so se ljudje s pijačo v rokah zbirali ob jurčkih.

Sejem se razprostira na 37.000 kvadratnih metrih, na njem se predstavlja več kot 250 ponudnikov.

Vsakdo je šel po sojih potih, pogledal si je, kar ga je pač zanimalo, glavna organizatorja Joško Kepa in Rado Mulej pa sta imela polne roke dela s sprejemanjem gostov.

V Prapročah se obeta pravi sejemski vikend, poln zabave, dobre hrane, pijače in kupčij. Kar je zelo pomembno, je napovedano tudi lepo vreme.

In še to. Prav zares ni nobene vstopnine in prav zares po sejmišču vozi vlakec.

Foto in tekst: J. A.

