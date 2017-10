47. Krkine nagrade: Danes je praznik vesele znanosti

13.10.2017 | 16:45

Za spremljevalni kulturni program je poskrbel Anton Podbevšek teater.

Skupinska fotografija vseh prejemnikov 47. Krkinih nagrad za dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge.

Prejemniki velike Krkine nagrade za raziskovalno nalogo (z leve): dr. Jernej Luzar, dr. Maja Marušič, dr. Miodrag Janić, dr. Eva Pušavec Kirar in dr. Damijan Knez skupaj s predsednikom uprave in generalnim direktorjem Krke Jožetom Colaričem (skrajno levo) in članom uprave dr. Alešem Rotarjem (skrajno desno).

Novo mesto - »V Krki se zavedamo, da raziskovanje danes ni le izbira, ampak nuja,« je na današnji podelitvi 47. Krkinih nagrad med drugim povedal slavnostni govornik Marko Herga, direktor Razvoja in proizvodnje učinkovin v novomeškem farmacevtu, in dodal, da lahko raziskuje le človek, ki trdega dela ne jemlje le za obvezo. Prisluhnilo mu je skoraj vseh 32 mladih raziskovalcev, prejemnikov letošnjih nagrad za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela, med njimi jih je pet dobilo veliko Krkino nagrado za raziskovalno nalogo. Iz rok predsednika uprave, generalnega direktorja in predsednika Častnega odbora Krkinih nagrad Jožeta Colariča in dr. Aleša Rotarja, člana uprave, direktorja Razvoja in proizvodnje zdravil ter predsednika Sveta Sklada Krkinih nagrad, so jih prejeli dr. Miodrag Janić, dr. Eva Pušavec Kirar, dr. Damijan Knez, dr. Jernej Luzar in dr. Maja Marušič.

Med nagrajenci je bilo sicer 15 doktorjev znanosti, doslej pa je Krkino nagrado prejelo že kar 2691 mladih raziskovalcev. Tematika nalog je v zadnjih letih povezana s panogami, kot so farmacija, kemija, medicina, biokemija, biotehnologija, mikrobiologija, veterina in druge sorodne vede. V zborniku, ki so ga izdali ob tej priložnosti, je dr. Rotar zapisal: »Ne le vsako področje posebej, tudi širina nas navdaja s prepričanjem, da je napredek plod sistematičnega razmisleka in dela vodstev institucij, mnogih mentorjev in vseh sodelavcev.« Poudaril je tudi, da je skladen in sistematičen razvoj različnih disciplin znanosti za multidisciplinarno panogo, kakršna je farmacija, izrednega pomena.

Dopoldne je v podjetju potekal tudi simpozij, na katerem so svoja dela oz. raziskave predstavili prejemniki letošnjih velikih nagrad. Namen teh simpozijev je namreč prikazati rezultate mladih raziskovalcev njihovim vrstnikom ter strokovnjakom iz podjetja kot tudi drugih institucij. Letošnji simpozij je odprl član Znanstvenega odbora Sveta Sklada Krkinih nagrad, izr. prof. dr. Franc Vrečer.

Poleg omenjenih Krkinih nagrad so podelili tudi priznanja, in sicer 30 srednješolcem, podrobneje o prejemnikih in temah letošnjih nagrajenih raziskovalnih nalog pa si lahko preberete v priponki spodaj.

M. Martinović, vir fotografij: Krka