Selitev Kärcherjevega centra Kušljan boljša za zaposlene in stranke

14.10.2017 | 09:45

Marjanca Kušljan in Janoš Kolenc v novih prostorih Kärcher centra Kušljan, za katerega že lahko rečeta, da ima odlično lokacijo. (Foto: L. M.)

Šmalčja vas pri Šentjerneju - Od letošnjega februarja Kärcher center Kušljan deluje na novi lokaciji - z domačega dvorišča v Šentjerneju se je preselil v novo stavbo, ki so jo postavili ob krožišču v Šmalčji vasi oz. ob vstopu v Šentjernej z avtocestne smeri.

»Podjetje je preraslo prejšnje prostore, razmišljali smo o širitvi in selitvi ter drugi lokaciji, ki bo ljudem bolj dostopna. Želeli smo ostati v Šentjerneju. Imeli smo srečo - tu smo zadovoljni zaposleni in naše stranke. Stranke so bila prej predvsem podjetja, zdaj pa so v porastu fizične osebe,« pove Janoš Kolenc, ki je pred desetimi leti postal direktor podjetja. Vodstvo mu je ob upokojitvi predal njegov tast Stanko Kušljan, pred letom dni pa se je Janošu pridružila tudi žena Marjanca. Oba sta prej delala v zdravstvu, a dokazujeta, da se vse da, če je volja - z nenehnim izobraževanjem sta danes odlična poznavalca Kärcherjevih čistilnih naprav in sistemov. Z izpolnjevanjem standardov podjetja Alfreda Kärcherja, ki je danes vodilno podjetje čistilnih sistemov na svetu, so pridobili tudi naziv Kärcher center Kušljan, prvi tak v Sloveniji.

ZAČETNIK STANKO KUŠLJAN NA DOMAČEM DVORIŠČU

Začetnik podjetja je Stanko Kušljan, ki se je z visokotlačnimi čistilci srečal kot elektromehanik. Leta 1973 se je podal na samostojno pot, preusmeril se je v proizvodnjo in servis visokotlačnih čistilcev. Na domačem dvorišču je začel najprej s popravili, nadaljeval pa tudi s prodajo. Sodeloval je z nemškimi partnerji, hodil po terenu po nekdanji Jugoslaviji. Kärcherjev program čistilnih servisov - danes sodelujejo z avstrijsko izpostavo na Dunaju - se je z leti zelo razširil in zdaj pokriva res vse segmente bivanja: od industrije, kmetijstva, vinarstva, do stanovanj.

V njihovem Kärcherjevem servisu je mogoče najti čistilne aparate res za vse potrebe, od metle naprej: za pometanje dvorišč in sploh tal, čiščenje fasad, žlebov, kanalizacijskih cevi, avtomobilov. Na voljo imajo sesalnike za suho sesanje doma, za alergike, sesalnike za pepel, ekstrakcijske sesalnike za oblazinjeno pohištvo, parne čistilce s priključki za čiščenje in likanje, potopne črpalke, zalivalne sisteme, ure za vrt,… Nudijo hobi program in izdelke za profesionalno rabo, npr. za avtopralnice, podjetja, kmetije...

Kot pove Marjanca Kušljan, je v njihovi ponudbi tudi veliko čistil, pri čemer se trudijo za čim bolj ekološka, sicer pa tudi kärcherjeve naprave neprestano izpopolnjujejo - trend je v čim manjši porabi vode, čiščenju na paro ipd.

DRAGOCENO JE SVETOVANJE

Kot povesta zakonca Marjanca in Janoš, se vsi zaposleni trudijo, da so kupci zadovoljni. »Delamo pošteno. Stranke vedno najprej vprašam, za kakšno čiščenje potrebujejo nek pripomoček oz. napravo. Šele potem jim lahko pravilno svetujem in to zelo cenijo,« pove direktor podjetja in doda, da je ravno to razlika, zakaj pripomočke, ki so naprodaj pri njih, ne kupiti v drugih, večjih trgovinah. »Mi res svetujemo in pomagamo, nakup drugje se zato lahko izkaže za napačnega,« pove Kolenc ter doda, da pri njih nudijo tudi servis. Garancija njihovih naprav je dve leti, če je kaj narobe, pridejo nazaj in uredijo. Sicer pa ima Kušljanov center zaposlena dva serviserja, ki stalno delata tudi po terenu po vsej Sloveniji - profesionalne stroje osebno prevzamejo ali popravijo na terenu.

Selitev v večjo stavbo je prinesla dve novi zaposlitvi. Sedaj imajo šest zaposlenih, dva sta pogodbeno. Morda pa jih bo kdaj še več, saj tu obstaja možnost širitve, načrtov pa tudi ne manjka - Kolenc pove, da imajo v mislih samopostrežno avtopralnico.

L. Markelj