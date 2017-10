Je nekdanji gostilničar nameraval truplo zakopati?

14.10.2017 | 12:05

Gozd pri Šentjoštu so policisti po streljanju temeljito preiskali.(Foto: J. A., arhiv DL)

Novo mesto - Jutri bo en teden, odkar je v gozdu pri Šentjoštu prišlo do streljanja. Če smo prve dni samo ugibali, zakaj je nekdanji gostinec, 66-letni Bojan Jerančič, sicer uspešen šahist, streljal na znanca Miodraga L., zdaj vse kaže na to, da je bil ključen razlog denar.

Neuradno smo izvedeli, da naj bi si Jerančič, ki je zašel v dolgove, pri Lazareviću že pred leti izposodil večjo količino denarja. V nedeljo, ko sta se skupaj odpeljala v gozd, je verjetno šlo vse drugače, kot je 66-letnik načrtoval: Miodrag je obstreljen pobegnil pred njim, on pa je kakšni dve uri pozneje pristal v rokah policistov.

Glede na to, da naj bi Jerančič v gozdu, kjer je streljal, naročil izkop večje jame, se zastavlja vprašanje, ali je nameraval vanjo zakopati truplo svojega upnika.

Na policiji so v začetku tedna sicer rekli, da je strelec osumljen poskusa uboja, z novomeškega sodišča pa so nam zdaj sporočili, da je zoper Jerančiča uvedena preiskava zaradi poskusa umora, kar kaže na to, da naj bi šlo za naklepno dejanje. "Obdolženi se nahaja v priporu iz pripornega razloga ponovitvene nevarnosti na podlagi sklepa preiskovalnega sodnika za čas 30 dni," dodajajo na sodišču.

J. A.