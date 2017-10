Zmagi za Krko in Trimo

14.10.2017 | 08:35

Foto: Danilo Kesić, MRK Krka

Trebnje, Ljubljana - Rokometaši trebanjskega Trima so v 6. krogu lige NLB premagali Maribor Branik z 28:22 (12:15), rokometaši Krke pa so včeraj zabeležili četrto zmago po vrsti, nov par točk so osvojili v slovenski prestolnici pri Slovanu.

Trimo Trebnje je po treh porazih po vrsti spet okusil slast zmage, prepričljivo je - po zaslugi odličnega drugega polčasa - premagal Maribor. Ta je imel tekmo pod nadzorom celotni prvi polčas, ko je vodili tudi že za šest golov, na odmor pa je odšel s tremi goli zaloge. A ti niso bili dovolj, saj so Trebanjci v druge pol ure zaigrali kot prerojeni.

Gosti so sicer prvi zadeli v drugem polčasu, nato pa je domačim uspel delni niz 7:0 - Matic Kotar je zadel trikrat. V naslednjih štirih minutah je še naprej zadeval Kotar, ki je svoji ekipi do 49. minute priigral pet golov zaloge (22:17). Štajerci bližje kot na štiri gole zaostanka niso uspeli priti, ko je Kotar v 57. minuti zadel za 27:20, pa je bilo jasno, kdo bo osvojil dve točki.

Kotar je bil z devetimi goli prvi strelec tekme.

Trebanjce prihodnji prvenstveni obračun čaka naslednjo soboto proti Urbanscape Loki, Mariborčane dan kasneje tekma proti Slovanu.

Trimo Trebnje - Maribor Branik 28:22 (12:15)

* Dvorana OŠ Trebnje, sodnika: Humek in Škvarč (oba Dobova).

* Trimo Trebnje: Cvetko, Djurdjevič 2, Florjančič 5, Horžen 2, Mat. Kotar 9 (4), Sikošek Pelko 1, Mar. Kotar 5, Udovič, Sašek 3, Pernovšek, Mlakar, Brana, Grandovec 1, Mikec, Urbič.

* Maribor Branik: Đurica, Cvetko, Bogadi 1, Celminš 1, Čudič, Sok 5 (2), Šol 3, Jerenec 2, Leben, Velkavrh 4 (1), Ranevski 2, Stopar, Bezgovšek 1, Štumpfl 2, Sivić, Kete 1.

* Sedemmetrovke: Trimo Trebnje 6 (4), Maribor Branik 4 (3).

* Izključitve: Trimo Trebnje 2, Maribor Branik 12 minut.

* Rdeči karton: /.

Prvi strelec tekme Grega Okleščen

Rokometaši LL Grosist Slovana so v 6. krogu lige NLB izgubili proti Krki s 24:30 (12:18). Ljubljančani so sicer dosegli prvi gol na tekmi, nato pa od takrat naprej zaostajali. Novomeščani so z delnim izidom 5:0 prevzeli vajeti igre v svoje roke in Bojan Čotar je moral vzeti odmor. Ta je za nekaj minut koristil njegovim varovancem, ki so v 11. minuti znižali na 4:6, toda Krka je odgovorila s tremi zaporednimi goli in vodstvom 9:4 v 17. minuti. Domači so nato spet uspeli zmanjšati zaostanek, v 24. minuti so prišli na -3 (10:13), a na odmor so vseeno odšli z -6 (12:18).

Na začetku drugega polčasa je Slovan zaostanek zmanjšal na tri gole, Krka je zatem spet prestavila v prestavo višje, v 45. minuti je vodila s 19:25, v 50. 19:26 in vse bolj je postajalo jasno, da bosta dve točki odšli v dolenjsko prestolnico.

Prvi strelec tekme je bil gostujoči igralec Grega Okleščen z devetimi goli.

Krka bo naslednjo tekmo DP igrala naslednjo soboto proti Jeruzalem Ormožu. Slovan bo dan kasneje igral proti Mariboru.

LL Grosist Slovan - Krka 24:30 (12:18)

* Dvorana Kodeljevo, sodnika: Smolko in Knez (oba Ljubljana).

* LL Grosist Ljubljana: Jugovic, Prevolnik 1, Serdinšek-Ekart 1, Marinček, Bogdanič-Jenko 6, Marušič 3, Nunčič, Marojevič, Podpečan, Krivic, Fidel 1, Cigale 2, Kaučič 1, Novak 1, Sankovič 5, Atanasov 3.

* Krka: Udovč, Rašo 1, Bevec, Furdi, Okleščen 9, Pršina 1, Tomić, Irman 1, Jakše 5 (2), Didovič 3, Rašo, Papež 7 (2), Brajer, Matko, Ban 2, Klobčar 1.

* Sedemmetrovke: LL Grosist Slovan 1 (0), Krka 5 (4).

* Izključitve: LL Grosist Slovan 8, Krka 6 minut.

* Rdeči karton: /.

Izidi 6. kroga rokometne lige NLB in lestvica

* Izidi, 6. krog:

- petek, 13. oktober:

LL Grosist Slovan - Krka 24:30 (12:18)

Trimo Trebnje - Maribor Branik 28:22 (12:15)

- sobota, 14. oktober:

19.00 Koper 2013 - Riko Ribnica

19.00 Herz Šmartno - Urbanscape Loka

19.00 Jeruzalem Ormož - Dobova

* Lestvica:

1. Krka 6 4 0 2 185:171 8

2. Koper 2013 5 3 2 0 136:129 8

3. Maribor Branik 6 3 1 2 164:157 7

4. Urbanscape Loka 5 3 0 2 135:135 6

5. Riko Ribnica 5 2 1 2 133:124 5

6. Trimo Trebnje 6 2 1 3 150:144 5

7. Jeruzalem Ormož 5 2 1 2 124:130 5

8. LL Grosist Slovan 6 1 2 3 169:175 4

9. Dobova 5 1 2 2 129:137 4

10. Herz Šmartno 5 0 2 3 139:160 2

M. M., STA

foto: Danilo Kesić, MRK Krka

Galerija