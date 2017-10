Na Kalu končno urejeni avtobusni postajališči

Kal pri Semiču - V okviru občinskega praznika, ki ga semiška občina praznuje 28. oktobra, so na Kalu predali namenu avtobusni postajališči. Trak sta prerezala semiška županja Polona Kambič in občinski svetnik s Kala Rudi Kofalt, v kulturnem programu so nastopili kalski osnovnošolci, pridobitev pa je blagoslovil semiški župnik Luka Zidanšek. Krajani so bili pridobitve še toliko bolj veseli, ker se je urejanje vleklo kar 11 let. Leta 2006 je namreč občina postavila prvo nadstrešnico na enem od makadamskih postajališč.

Lani pa so končno začeli z gradnjo dveh avtobusnih postajališč s celotno rekonstrukcijo 140 metrov cestišča, postavili pa so tudi šest svetilk. Dodatno so preplastili še 540 metrov ceste med Podrebrijo in Štrekljevcem, občina pa je postavila še drugo nadstrešnico.

Poleg omenjene naložbe je občina v lanskem in letošnjem letu na pobudo vaščanov ter z njihovo pomočjo v obliki dela in denarja opravila še nekaj manjših, a za krajane nič manj pomembnih del. Uredili so ekološki otok, bankine, znižali brežine ter gozdno vlako Kalska Reber. Vse naložbe so veljale 260.000 evrov. Občina je prispevala 20.000 evrov, ostalo pa Direkcija RS za infrastrukturo.

