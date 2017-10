FOTO: Oktoberfešta na Prepihu

14.10.2017 | 10:30

Modrijani so pokazali, zakaj so ena najbolj vročih narodno-zabavnih skupin v Sloveniji. (Foto: M. Rodič)

Veseli svatje so skupina petih fantov in prikupnega dekleta.

Nepogrešljiva Petkova pumpa

Gornja Težka voda - Čeprav je bil včeraj petek 13, ko bi tisti vraževerni najraje ostali doma in varno v postelji, se je Prepih nad Novim mestom, ki si ga je zagnana ekipa agencije Event24 že lani izbrala za prizorišče njihovih velikih dogodkov, zgrnilo lepo število ljudi. Tokrat je bil razlog Oktoberfešta, ki je sledila letošnjima odlično obiskanima zabavama - majskemu Vikendu na Prepihu in avgustovskemu Adijo poletju!.

Znova so obiskovalci, med njimi so seveda bili tudi poslušalci radijskih postaj Aktual, Veseljak in Krka, pokazali, kako se zabava. Ogrevala jih je ekipa Petkove pumpe, veselo razpoloženje so nato netili Veseli svatje, za vrhunec pa v svojem prepoznanem stilu poskrbeli Modrijani, ena najbolj vročih narodno-zabavnih skupin pri nas. Pred nastopom so v zaodrju dejali, da se ne bodo »šparali« in res se niso. In publika, med katerimi so bili tudi ne več tako mladi po letih, a po srcu zagotovo, pa prav tako ne. Gre za dogodek, ki je namenjen več generacijam.

Prireditelji so pod velikim šotorom pripravili dva večera, in ga sodeč po nastopajočih tematsko razdelili, sinočnji je bil narodno zabavno obarvan, danes zvečer pa bo v ospredju pop, plesna in hrvaška glasba. Kot je povedal Miroslav Šincek iz agencije Event24, izbor nastopajočih narekuje trend, odziv publike in seveda poslušalcev omenjenih radijskih postaj.

Glasbena vročica se bo tako nadaljevala še danes, na odru se bodo zvrstili Aktualova galama, skupina Skater, piko na i sobotni Oktoberfešti pa bo dal Jasmin Stavros, za katerega pravijo, da je kralj vseh zabav.

Dodajmo še to, da so organizatorji dobro poskrbeli tudi za hrano in pijačo, in to po vsem običajnih cenah, roko na srce pa je zelo ugodna tudi vstopnina, ki velja za oba dneva.

M. Ž., Foto: Mitja Rodič

