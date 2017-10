Razlika med Krko in Olimpijo tokrat prevelika

Novo mesto - Tekme med košarkarji Krke in Olimpije imajo vse od začetka tisočletja, ko so Novomeščani Ljubljančane prvič ustavili na poti do naslova državnih prvakov, poseben naboj. Tako kot nogometni obračun med Olimpijo in Mariborom ali pa hokejski med Jesenicami in Olimpijo veljajo srečanja košarkarjev iz Ljubljane in Novega mesta za derbije, a tokratni dvoboj večnih tekmecev ni bil na tej ravni.

Krka je sicer z zadetkom Domna Bratoža s prostih metov sicer povedla z 1:0, a je bilo to edino vodstvo domačinov na tekmi, saj so Ljubljančani v želji, da popravijo vtis po sredinem hudem porazu v prvem krogu lige prvakov v Strasbourgu, hitro vzeli stvari v svoje roke in v osmi minuti povedli že z 19:6 in potem podobno prednost zadržali vse srečanje. Novomeški trener Simon Petrov je sicer preizkušal različne kombinacije igralcev na igrišču, da bi našel recept, s katerim bi se njegovo moštvo vrnilo v igro, a mu nikakor ni uspelo priti do zaostanka, manjšega od desetih točk. To se je zgodilo le sredi tretje četrtine, ko je Maj Kovačevič s trojko Krko približal Olimpiji na 45:54 in vzbudil upanje na preobrat, ki pa ga ni bilo.

Se je pa po verjetno skoraj dvajsetih letih tokrat prvič zgodilo, da je bila Krkina peterka na igrišču povsem novomeška, da je bilo vseh pet igralcev na igrišču domačinov, doma vzgojenih košarkarjev, kar bomo to sezono lahko videli še večkrat.

Maj Kovačevič je bil tokrat s 14 točkami, štirimi zadetimi trojkami iz petih poskusov, 71-odstotno natančnostjo pri metu iz igre in tremi asistencami najboljši igralec Krke, Paolo Marinelli je dosegel 13 točke, Dino Cinac 12, še en domačin, Žiga Fifolt, pa enajst ob sedmih skokih s čimer je bil statistično drugi najboljši košarkar Krke na tekmi.

Krka : Petrol Olimpija 74:96 (12:22, 33:46, 54:72)

Krka: Bratož 3 (1:2), Dimec 6, Stipaničev 3, Fifolt 11 (3:5), Škedelj 7, Marinelli 13 (6:9), Kovačević 14, Jošilo 5, Cinac 12 (5:7).

Petrol Olimpija: Lorbek 10 (0:1), Špan 10 (2:2), Hrovat 10, Radulović 9 (3:5), Kastrati 10 (4:4), Ščekić 2, Badžim 6 (2:2), Bubnić 3, Oliver 14 (4:4), Battle 13 (3:4), Morgan 9 (1:2).

