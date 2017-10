Tri dolenjska moštva v četrti krog

14.10.2017 | 11:10

Ilustrativna slika (Foto: I. V./arhiv DL)

Žužemberk - Med tednom so slovenski odbojkarji odigrali tekme tretjega kroga pokala Slovenije. Med ekipami, ki so se uvrstile v četrti krog, so tri dolenjske. Keko Oprema Žužemberk je z zmago s 3:0 izločila Brestanico, druga žužemberška ekipa Loka Žužemberk pa prav tako s 3:0 Kočevje, Kostanjevica na Krki pa s 3:0 Adergas. V tretjem krogu so poleg tega nastopili tudi odbojkarji Mivke Mokronoga, ki jih je s 3:0 premagala National Žirovnica.

V četrtem krogu bo Kostanjevica gostila Keko Opremo Žužemberk, Loka Žužemberk pa se bo doma pomerila s Fužinarjem. Odbojkarji Krke se bodo v pokalno tekmovanje vključili v osmini finala.

I. V.