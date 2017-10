Zdravljeni v zavetju gozda

14.10.2017 | 17:05

Operacijska miza s fotografijo operacije v ozadju (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - V Dolenjskem muzeju so sinoči odprli zgodovinsko razstavo Zdravljeni v zavetju gozda o bolnišnicah oziroma, kot jih zaradi takratnega poimenovanja imenuje avtor razstave Matej Rifelj, bolnice, ki so v času druge svetovne vojne delovale v Kočevskem rogu.

Kočevski rog je bil v času druge svetovne vojne osrednja in najpomembnejša točka partizanskega zdravstva, vrh organizirane skrbi za ranjence med evropskimi odporniškimi gibanji, Slovenska centralna vojno partizanska bolnica pa je bila, kot je v svojem govoru ob odprtju razstave povedal Rifelj, po mnenju nekaterih strokovnjakov ena najbolje organiziranih bolnic v zgodovini vojne sanitete nasploh.

Gradivo, ki je razstavljeno na tokratni razstavi, so intenzivno zbirali že v času priprave stalne zbirke o narodnoosvobodilni borbi, zbiranje pa se je potem nadaljevalo do danes, nekaj predmetov pa je bilo v Novo mesto zaradi njihove zaščite prenesenih iz Kočevskega roga.

"Na razstavi smo poskušali prikazati oris razvoja Slovenske centralne vojno partizanske bolnice, gradnjo njenih postojank, številne napore za ohranjanje njene konspirativnosti, težave z oskrbo, izzive in inovativne improvizacije pri zdravljenju ranjencev in bolnikov in kako je potekalo vsakdanje življenje v bolnicah. Izpostavili smo tri postojanke, prvi dve zato, ker sta se ohranili do danes, tretjo pa zato, ker je v njej delovala porodnišnica, kar je bil unikum v odporniškem gibanju druge svetovne vojne ... " je med drugim v svoji predstavitvi razstave ob odprtju poudaril njen avtor Matej Rifelj.

Na razstavi so v vitrinah predstavljeni tako različni medicinski in zobozdravstveni instrumenti kot tudi bolniške in operacijske postelje ter ortopedski pripomočki od opornic do bergel pa tudi orožje, ki so ga uporabljali za zaščito bolnic, na panojih pa so ob bogatem besedilu predstavljene tudi izjemne fotografije, ki izvrstno prikazujejo življenje v partizanskih bolnicah v Kočevskem rogu.

Žal, kljub izjemnosti območja Kočevskega roga, kjer je med vojno delovalo vodstvo slovenske partizanske vojske s številnimi civilnimi inštitucijami, ki so predstavljale temelj slovenske države, med katere sodijo tudi bolnice, kar je bil osrčju okupirane Evrope velik fenomen, slovenska država ne kaže volje, da bi ohranjene objekte vsaj primerno vzdrževali, kaj šele da bi jih dostojno obnovili in s ponosom pokazali svetu.

Razstava bo v Dolenjskem muzeju odprta do 31. decembra.

I. Vidmar

