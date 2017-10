50 let otorinolaringološke bolnišnične dejavnosti

14.10.2017 | 19:30

Utrinek z današnjega srečanja v Dolenjskih Toplicah

Novo mesto - V predavalnici hotela Balnea v Dolenjskih Toplicah so se včeraj in danes mudili otorinolaringologi Slovenije. Na rednem letnem strokovnem druženju so se v tem delu Slovenije zbrali, ker otorinolaringološki oddelek Splošne bolnišnice Novo mesto praznuje 50 let delovanja.

Peter Hudoklin

Osebje ORL oddelka leta 2014

Otorinolaringološki oddelek v Novem mestu je prve paciente uradno sprejel februarja 1967, tedaj še na levem bregu Krke, v sedanjih prostorih Upravne enote, kjer je domoval 30 let. Prvi predstojnik je bil dr. Marin, sedaj pa oddelek vodi dr. Štefan Spudič.

Strokovnega programa se je udeležilo več kot 40 otorinolaringologov Slovenije, je dopoldne sporočil Peter Hudoklin, specialist otorinolaringologije: »Na sestanku teče beseda o sodobnih načinih zdravljenja najpogostejših otorinolaringoloških težavah otrok, težavah dihanja ter prehodnosti nosu. Na vabilo novomeških otorinolaringologov se je odzval dr. Freundschuss iz Avstrije, ki je predstavil avstrijske izkušnje pri operacijah tonzil in ukrepanja ob najhujših komplikacijah. Svoj delež je s prispevkom in obiskom prispeval tudi dr. Gvozdan Vukašin, ki je del specializacije opravil v Novem mestu, sedaj pa službuje v Londonu. Tudi novomeški specialisti so prispevali svoje deleže in predstavili izkušnje in dosežke na ožjem specialističnem področju.«

Udeleženci so si ob tej priliki ogledali tudi obrat Notol v Krki in obiskali Belo krajino, kjer so bili gostje Vinske kleti Prus in Turistične kmetije Simonič v družbi tamburašev.

M. M., vir fotografij: P. H.