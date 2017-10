Potres v okolici Šmarjeških Toplic

14.10.2017 | 18:15

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Dežurna ekipa Helikopterske nujne medicinske pomoči in posadka helikopterja Slovenske vojske je danes okoli 8.30 s helikopterjem iz Metlike prepeljala poškodovanega otroka v UKC Maribor, poročajo dežurni v novomeškem ReCO.

Ob 8.40 so po podatkih Urada za seizmologijo in geologijo Agencije RS za okolje seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,4 v bližini Šmarjeških Toplic, 62 km vzhodno od Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Šmarjeških Toplic, Otočca, Šmarjete in okolice. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

Iz brežiškega centra pa je ob 8.55 na Poljski poti v Krškem prišlo do udora zemljine nad elektro energetskimi vodniki. Gasilci PGE Krško so opravili ogled ter zavarovanje kraja. Obveščene so bile pristojne službe.

M. M.