Od danes dalje cepljenja proti gripi

15.10.2017 | 15:00

Foto: T.J.G., arhiv DL

Novo mesto - Iz novomeške območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje so nas obvestili, da v ponedeljek, 16. oktobra, začnejo s cepljenjem proti sezonski gripi.

Gripa predstavlja veliko grožnjo za javno zdravje, ima velik vpliv na obolevnost in umrljivost, zato cepljenje priporočajo vsem, ki želijo sebe in svoje bližnje zaščititi pred okužbo in zapleti, ki bolezen spremljajo.

Za cepljenje, ki ga izvajajo tudi v ambulanti za cepljenje, na Muzejski 5 v Novem mestu, se je potrebno predhodno dogovoriti. Več informacij ob delovnikih na tel.št.: 07 39 34 140 med 9. in 11. uro.

Cena cepljenja za določene skupine kroničnih bolnikov, za vse osebe, starejše od 65 let, in za nosečnice je 7 evrov, za ostale pa 14 evrov.

S. G.