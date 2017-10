Topličani pripravili najdaljši jabolčni zavitek

15.10.2017 | 08:15

Dolenjske Toplice se od danes ponašajo z najdaljšim jabolčnim zavitkom v Sloveniji.

V avli kulturno kongresnega centra so med drugim razstavili tudi najboljše domače jabolčne zavitke.

Na stojnicah so ljudje lahko poskusili in tudi kupili lokalno pridelano hrano.

Dolenjske Toplice - V Dolenjskih Toplicah je včeraj padel rekord. Pred kulturno kongresnim centrom so sestavili najdaljši slovenski jabolčni zavitek, ki je v dolžino meril kar 128 m. Kot je dejal Primož Primec, vodja topliškega TIC-a, je bil pred tem najdaljši jabolčni zavitek dolg 113 m, ki so ga pred dvema mesecema uspeli skupaj zložiti na Ravnah na Koroškem.

Osrednja jesenska in ena najprepoznavnejših prireditev v Dolenjskih Toplicah, praznik topliškega jabolka, je bila zato letos nekaj posebnega. Prireditelji, občina Dolenjske Toplice, Kmetijski gozdarski zavod Novo mesto in društvo podeželskih žena Dolenjske Toplice, so znova pripravili pester program, namen prireditve pa je promocija lokalno pridelane hrane. Tako so se na stojnicah predstavili številni lokalni ponudniki, obiskovalci pa so si si lahko med drugim ogledali tudi razstavo jabolk, jedi iz jabolk, jabolčne zavitke, prikaz izdelave jabolčnega soka in še marsikaj drugega.

Prireditelji tudi jutri pripravljajo zanimiv program. Poleg razstave kmečkih pridelkov in izdelkov iz žit, sadja in zelenjave bodo predstavili tudi najbolj ocenjene sokove in kise, podelili pa bodo tudi priznanja za najboljši jabolčni zavitek.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija