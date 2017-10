Odbojkarji prvo tekmo doma izgubili

15.10.2017 | 08:45

Foto: I. Vidmar

Novo mesto - Odbojkarjem novomeške Krke sinoči ni uspelo doseči prve zmage v sezoni. Po pričakovanem porazu v prvem krogu v Kamniku so sinoči izgubili tudi prvo tekmo na domačem parketu proti Panviti Pomgradu iz Murske Sobote. Novomeščani so tekmo sicer začeli dobro, a le do vodstva z 11:10 v prvem nizu, potem pa so si gostje z osmimi zaporednimi točkami zagotovili neulovljivo prednost in niz dobili s 25:19. Podobna je bila tudi zgodba v drugem nizu, medtem ko so bili Krkini odbojkarji v tretjem nizu v povsem podrejenem položaju.

Krka : Panvita Pomgrad 0:3 (-19, -19, -17)

Krka: Borin, Bregar 5, Dimič, G. Erpič 6, U. Erpič 1, Kafol, Klobčar, Kosmina 9, Lindič 1, Ožbalt, Pucelj 1, Renko, Turk 14, Vrhovšek.

Panvita Pomgrad: Banič, Bedrač, Bogožalec 11, Felkar, Flisar 11, Grut 10, Hrastovec, Javornik 7, Kasnik 3, Pečnik, J. Ratkai, S. Ratkai, Rojnik 11.

Lestvica: 1. Triglav Kranj 6, 2. Salonit Anhovo 5, 3. Calcit Volleyball 4, 4. Panvita Pomgrad 4, 5. ACH Volley 3, 6. Hoče 3, 7. Maribor 2, 8. Črnuče 0, 9. GEN-I Volley 0, 10. Krka 0.

V petek se bodo novomeški odbojkarji v gosteh pomerili z Mariborom.

I. V.

