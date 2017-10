Jožica Kapele izdala pesniško zbirko Dramilo sna

15.10.2017 | 09:45

Semič - Včeraj zvečer je bila v Kulturnem centru Semič predstavitev pesniške zbirke semiške pesnice Jožice Kapele, ki ji je dala naslov Dramilo sna. V njej je objavila okrog 130 pesmi, ki so nastale v zadnjih petih letih.

Sicer pa Jožica ustvarja že 15 let, ko ji je ob premagovanju hude bolezni pisanje, nastopanje in ljubiteljsko slikanje postalo pomembna dodatna terapija. Dramilo sna je že njena šesta samostojna publikacija. Doslej si je za sodelovanje na različnih literarnih natečajih prislužila več kot 60 priznanj, devetkrat pa so bila njena literarna dela celo najboljša. Za svoje literarno ustvarjanje je prejela tudi diplomo občine Semič.

Na predstavitvi sta njene pesmi prebirala Lojze Bojanc in Erika Kralj. Slednja je zapela tudi pesem, ki jo je uglasbila na Jožičino besedilo. Na literarno-glasbenem večeru sta nastopila še mladi Luka Kambič z diatonično harmoniko in tamburaška skupina Vodomec. Posebej so se Kapeletovi zahvalile semiška županja Polona Kambič, Nevenka Dragovan Makovec, predsednica KUD Jožeta Mihelčiča, v katerem Jožica vodi literarno sekcijo Iskrice, in njena prijateljica Renata Brunskole, ki je poleg Lojzeta Bojanca k pesniški zbirki napisala uvodno besedo.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

