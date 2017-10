Namiznotenisači Krke že na vrhu lestvice

15.10.2017 | 09:30

Novo mesto - Namiznoteniški klub Krka je po prvih dveh krogih v prvi slovenski namiznoteniški lig že na vrhu prvenstvene lestvice z enim samim izgubljenim dvobojem. Včeraj so v domači dvorani v Drgančevju s 5:1 premagali ekipo Savinje iz Luč. Trojica Cvetko, Hribar in Novak je imela tokrat bistveno več dela, kot kaže rezultat.

V prvem srečanju je Hribar proti Roscu zmagal s 3:1, Cvetko je domačo ekipo povedel v vodstvo 2:0, ko je s 3:0 ugnal Grampovčnika, nato pa se je začela pravcata mala drama. Novak je proti Juretu Slatinšku izgubljal 0:2, a potem tekmo le dobil. v nadaljevanju Cvetku proti Roscu ni uspelo ponoviti Novakovega preobrata. Hribar je v srečanju s Slatinškom začel v velikem stilu. Prvi niz je dobil z 11:1, v drugem povedel s 4:1, potem pa je povsem popustil in izgubil tudi tretji set, a preostala dva dobil na razliko s 13:11 in 12:10. Podobno izenačen dvoboj je bil tudi med Novakom in Grampovčnikom, ki ga je v petem nizu, polnem preobratov z 12:10 dobil Novomeščan.

V 3. krogu bo Krka v soboto igrala v gosteh pri Kajuhu Slovanu.

J. P.