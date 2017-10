FOTO: Oktoberfešta – drugi dan feštali z Aktualovci, skupino Skater in Stavrosom

15.10.2017 | 11:00

Piko na i drugemu večeru je dal Jasmin Stavros. (Foto: M. Rodič)

Gornja Težka voda - Drugi večer dvodnevne zabave Oktoberfešta je na Prepih privabil še več ljudi od blizu in daleč kot večer prej, v dveh dneh pa so jih skupaj našteli okoli 3000. In čeprav je bilo zunaj pod jasnim nočnim nebom kar sveže, je bilo v velikem šotoru vroče vse do jutranjih ur. Za živahen začetek je poskrbela Aktualova galama, ki jo je seveda vodil izkušeni Dean on the Mike, temperaturo je nato dvigovala skupina Skater, do vrelišča pa jo je spravil Jasmin Stavros, ki je ob izdatni glasovni pomoči publike znova dokazal, da je kralj vseh zabav.

Aktualovo darilo za obiskovalce

Skupina Skater

Torej, tudi letošnja Oktoberfešta je uspela, a prireditelji iz agencije Event24, ki tudi sicer organizira različne zabave, srečanja in koncerte pa tudi tradicionalne prireditve lokalnih skupnosti, ko je denimo Jernejevo ob šentjernejskem občinskem prazniku, že snujejo nove dogodke. 1. decembra vabijo v dvorano Stožice na Aktualov rojstni dan, letos bo še posebej veličastno, saj bo praznoval deseti rojstni dan, dan kasneje, 2. decembra, pa na koncert priljubljene in poznane francoska romska skupina Gipsy Kings, originalne, pravijo v Event24. Legendarna skupina, ki je prejela tudi grammyja in bo v Stožicah navduševala s svojimi svetovnimi uspešnicami Volare, Bamboleo, Baila me, Djobi Djoba, že 28 let nastopa na največjih svetovnih odrih, kmalu pa jo bomo tako imeli priložnost slišati in videti tudi v Sloveniji.

M. Ž., foto: Mitja Rodič

