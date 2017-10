Krčani Kranjčanom pustili, da prvič zmagajo

15.10.2017 | 10:45

Miljan Škrbić je takole iz enajstih metrov dosegel že svoj deveti zadetek v sezoni in premočno vodi na listi strelcev. (Foto: Martin Metelko/M24)

Krško - Nogometašem Krškega v Kranju v gosteh pri Triglavu, ki v prvih enajstih krogih ni niti enkrat zmagal, ni uspelo osvojiti točke, Kranjčani pa so bili zmage s kar 3:1 zelo veseli, saj so s tem otresli tudi zadnjega mesta na lestvici.

A Krčani so tekmo začeli bolje in povedli že v deseti minuti, ko je Miljan Škrbić uspešno izvedel enajstmetrovko, s čimer je dosegel že svoj deveti zadetek v sezoni in se tako še okrepil v vodstvu na lestvici strelcev. Enajstmetrovka je bila dosojena prav zaradi prekrška nad njim, ko ga je v kazenskem prostoru za dres prveč očitno povlekel David Zec. Že v šestnajsti minuti je imel Škrbić priložnost, da vodstvo Krškega poviša na 2:0, a je njegov strel z leve strani kazenskega prostora zgrešil okvir vrat. V nadaljevanju srečanja so Krčani na vrata domačega vratarja Elvisa Džafića streljali le še dvakrat, so se pa zato v tem najpomembnejšem elementu nogometne igre bolj izkazala Kranjčani, ki so proti vratom Marka Zalokarja sprožili kar dvanajst strelov, od tega tri v okvir vrata, na nesrečo Krčanov pa so vsi trije končali v mreži.

Kranjčanom je uspelo izenačiti v 19. minuti, ko je po prekršku nad njim z bele točke žogo v mrežo pospravil Matej Poplatnik. Precej sreče so imeli Kranjčani pri drugem zadetku, ko je njihova podana žoga pred vrati zadela krškega branilca Lea Ejupa in se od njega odbila v mrežo.

Končni izid je v 55. minuti s svojim drugim zadetkom postavil Matej Poplatnik in se tako s sedmimi zadetki postavil na drugo mesto liste strelcev.

Krčani, ki so po porazu v Kranju zdrsnili na šesto mesto prvenstvene lestvice. Prehitele so jih Domžale, ki na domačem igrišču kar s 6:0 premagale Ankaran. V trinajstem krogu se bodo krški nogometaši v nedeljo doma pomerili z velenjskim Rudarjem.

Triglav Kranj : Krško 3:1 (2:1)

Triglav: Džafić, Arh Česen, Zec, Bojić, Šmit (od 52. Križaj, od 68. Suljević), Krcić (od 59. Majcen), Tijanić, Robnik, Mlakar, Poplatnik, Podlogar.

Krško: Zalokar, Šturm, Ejup, Krajcer, Jakolič, Mujan (od 77. Gajič), Jovanović (od 89. Kovačič), Balić, Jurina (od 46. Gorenc), Mandić, Škrbić.

Lestvica: 1. Olimpija 30, 2. Maribor 28, 3. Rudar Velenje 19, 4. Gorica 19, 5. Domžale 16, 6. Krško 15, 7. Celje 12, 8. Aluminij 10, 9. Triglav Kranj 8, 10. Ankaran Hrvatini 6.

I. V.