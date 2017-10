Kmet in kmetica iz buč in slame pozdravljata mimoidoče

15.10.2017 | 12:30

Kmet in kmetica iz buč in slame pozdravljata mimoidoče voznike, zraven pa Jožica Amf z vnukoma Timotejem in Elo.

Družinska vas - Takole, vse sva postorila to jesen, prav vse pridelke sva že pospravila z njiv, od krompirja in solate do koruze in buč, k sreči je vse kljub suši kar dobro obrodilo. Zdaj pa je čas, draga ženkica, da se usedeva in odpočijeva ter malce pokramljava. Ja, pa kozarček rujnega si tudi lahko privoščiva. Takole gospodar pravi svoji ženi in res - najdemo ju ob cesti za mizo, kako ponosno gledata na svoje pridelke in čakata na zimo.

Čudovita pravljična lesena hišica, tako drugačna od kakih plastičnih, ki jih starši kupujejo svojim otrokom! Timotej in Ela v njej uživata.

Seveda je tale dialog izmišljen, a možakar in njegova žena, oba narejena iz kmečkih pridelkov - glava je izrezana iz buč, trup pa je iz slame, natlačene v hlače, srajco, haljo itd. - burita domišljijo mimoidočih. Par namreč sedi ob zelo prometni cesti skozi Spodnjo Družinsko vas, pred domačijo Amfovih in zbudi pozornost. Domiseln jesenski aranžma je delo sina Sandra, ki ga ob našem obisku sicer ni bilo doma, a je njegova mama Jožica povedala, da je res priden in poln idej.

To dokazuje tudi njihov lepo urejen dom z vrtom, ki ga krasi lep skalnjak, ribnik, kozolček za piknike, ter pravljična lesena hišica, postavljena pod smreko, na starih štorih, narejena iz odpadnih vej. Vse je njegovo delo. Hišico je Sandro postavil za svoja otroka, Timoteja in Elo, ki se tu še kako rada igrata. Gotovo Sandru ne manjka idej še za nove podvige, za katere ob službi in družini vedno najde čas.

Besedilo in foto: L. Markelj

Komentarji (1) 3h nazaj Oceni Marjetica Cestitam za domiselno okrasitev doma. Narava ponuja..clovek ustvarja..lepo