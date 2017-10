Če te ni v medijih, ne obstajaš

15.10.2017 | 18:00

Andreja Jernejčič

Ljubljana, Novo mesto - Menedžerka in piarovka Andreja Jernejčič je pred dnevi ponosno predstavila svojo tretjo knjigo z naslovom Biblija uspešnega piara.

Karl Erjavec je od Andreje prejel marsikateri nasvet in namig glede javnega nastopanja.

»Knjiga je za vse tiste, ki se gredo piar, ki želijo postati piarovec, vendar glavno, za vse, ki želijo s poslom uspeti: več prodati. Biti bolj prepoznani. Za vse v marketingu, kadrovskih službah, start up podjetjih, podjetnike, vseh, ki so kadarkoli povezani z novinarji. Da vedo tudi, kako komunicirati z njimi, nastopati ter ko nastopi kriza, kako krizo spremeniti v priložnost. In konec koncev je tudi za vse menedžerje, pa ne, da tega vsega ne vedo, ampak da bodo vedeli, kaj vse piar vključuje,« je dejala Jernejčičeva.

Knjiga, ki je nepogrešljiv vodnik za uspeh v piaru, je napisana na 400 straneh, tako v slovenskem kot tudi v angleškem jeziku. Obogatena je s 17 intervjuji znanih in uglednih Slovencev, med njimi so predsednik države Borut Pahor, ljubljanski župan Zoran Janković, od poslovnežev direktor podjetja ELES Aleksander Mervar in direktor klinike Svjetlost Nikica Gabrić ter uredniki Tjaša Slokar Kos, Igor E. Bergant, Bojan Budja, Gregor Knafelc, Ilona Penzeš in Simona Dakič Nemanič.

»Komuniciranje ima izjemno pomembno vlogo, zato poskušam povsod nastopati direktno, odprto in odkrito. Nikoli in nikjer ne nastopam brez rezervnega scenarija. In vedno, ko začenjam neko delo, je trema. Če je ni, vem, da moram sprejeti nov izziv,« je v okviru pogovora, ki je pospremil izid knjige, povedal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek.

»Najbolj pomembno je, da spoštuješ ljudi. Tudi to je del komunikacije, piara in odnosa z mediji,« pa je pred številnimi zbranimi na slovesni predstavitvi knjige dejal menedžer leta Janez Škrabec.

»Če te ni v medijih, ne obstajaš,« so besede ministra za zunanje zadeve Karla Erjavca, ki je častno nagovoril izid nove knjige. Ob tem je tudi orisal, kakšno vlogo je imela Andreja, ko je bil sam obrambni minister, ona pa je bila njegova tiskovna predstavnica. »Preden sem nastopil mandat, nisem vedel, zakaj potrebujem piar, šolo javnega nastopanja in dobre odnose z mediji, nato pa mi je postalo jasno,« je povedal Erjavec.

»Obožujem piar, to je življenje. Mi smo polni predsodkov, kaj je piar: nujno prodati, izkoristiti, vse je povezano z denarjem. Ne, moderni piar so zgodbe, ki sedejo v srce, v človeške duše in odpirajo možgane. Jaz samo sem. In to je že piar,« je iskrivo razkrila igralka Zvezdana Mlakar.

Izid knjige sta med drugim pozdravila tudi župana občin Trebnje in Žužemberk, Alojzij Kastelic in Franc Škufca, program pa so popestrili Nuša Derenda, ki prihodnje leto praznuje 20. obletnico ustvarjanja v slovenskem glasbenem prostoru, Andrej Šifrer, Lado Leskovar, Matic Marentič in operna pevka Dunya Tinauer.

