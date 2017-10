Najboljšega je spekla Metka Zupančič

15.10.2017 | 20:00

Skupinska fotografija gospodinj, ki so prejele zlato priznanje. V sredini Metka Zupančič, ki je letos prejela največ točk.

Na kmetiji Bučar se lahko pohvalijo z najdaljšim korenom, najtežjo črno redkvijo, najtežjo rdečo peso in seveda tudi z najtežjim jabolkom v občini.

Številni obiskovalci so se ustavili pri stojnicah, kjer je bila pestra ponudba lokalno pridelane hrane.

Dolenjske Toplice - Kot smo že poročali, so včeraj v Dolenjskih Toplicah postavili rekord, saj jim je uspelo zložiti kar 128 m dolg jabolčni zavitek. Osrednja jesenska prireditev, že 17. praznik topliškega jabolka, se je danes popoldan nadaljevala, v ospredju pa je bila podelitev priznanj najbolj ocenjenim jabolčnim zavitkom.

Strokovna komisija je v ocenjevanje prejela 74 jabolčnih zavitkov. Kot je dejala predsednica komisije Valerija Pureber, so bili pozorni predvsem na zunanji videz, vonj, barvo in okus skorje ter sredice, videz nadeva in tudi na inovativnost izdelka. Največ točk je zbral zavitek Metke Zupančič, druga je bila Jerca Matoš, na tretje mesto pa se je uvrstil zavitek Marije Jakše. Podelili so kar 30 zlatih, 36 srebrnih in 8 bronastih priznanj. Najboljšim je čestitala Milka Debeljak, članica upravnega odbora Zveze kmetic Slovenije.

V sklopu prireditve je potekalo tudi 5. ocenjevanje sokov in kisov, razglasili pa so tudi sedem največjih jesenskih pridelkov. Najtežji sladki krompir je pridelal Silvo Prijanović (2180 g), najtežjo svinjsko repo ima Franc Novinec, najtežjo repo je pridelal Blaž Šercelj (1790 g), medtem ko se na kmetiji Bučar lahko pohvalijo z najdaljšim korenom (90,5 cm), najtežjo črno redkvijo (1489 g), najtežjo rdečo peso (1125 g) in seveda tudi z najtežjim jabolkom, ki je tehtalo je kar 583 gramov.

Prireditelji, občina Dolenjske Toplice, Kmetijski gozdarski zavod Novo mesto in društvo podeželskih žena Dolenjske Toplice, so bili tudi danes lahko zadovoljni z obiskom, saj se je zbrala množica ljudi, ki so si v avli kulturno kongresnega centra lahko ogledali razstavo in jedi iz jabolk, na stojnicah pa so lahko poskusili hrano lokalnih ponudnikov.

Besedilo in fotografije: R. N.

Komentarji (1) 1h nazaj Oceni nežka dpžd bc super prireditev, bilo je zelo lepo,pri vas smo se zadržali celo popoldne, le tako naprej super ste.