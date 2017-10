Ribničani Novomeščanom omogočili zlesti na vrh

15.10.2017 | 20:30

Ribničani so se z zmago v Kopru vodilnima Krki in Kopru 2013 približali na eno točko. (Foto: I. V./arhiv DL)

Ribnica, Dobova - Rokometaši ribniškega Rika, ki nove sezone v prvi slovenski rokometni ligi NLB niso začeli, kot bi si želeli, so sinoči v gosteh nekoliko presenetljivo z 31:30 ugnali vodilni Koper 2013 in tako Novomeščanom, ki so že v petek na Kodeljevem premagali Slovana, da so se povzpeli celo na vrh prvenstvene lestvice, manj sreče kot Ribničani pa so imeli sinoči Dobovčani, ki so sicer dosegli prav toliko zadetkov kot rokometaši iz dežele suhe robe, le da so njihovi nasprotniki, Ormožani, dosegli dva več kot Koprčani.

Koprčani so tekmo z Ribnico začeli bolje in v 18. minuti povedli z 10:6, a so se Ribničani hitro zbrali in ob polčasu že vodili za en gol ter v drugem polčasu nadaljevali začeto delo ter sredi polčasa vodili za štiri, a tekme še ni bilo konec, saj so se Koprčani vrnili v igro in dobro minuto pred koncem še zadnjič izenačili, za zmago Ribnice pa je v zadnji minuti zadel Janez Skušek.

Čeprav so Dobovčani v Ormožu večji del srečanja zaostajali, razen pet minut pred koncem prvega polčasa, ko jim je uspelo povesti s 13:12, Ormožani pa so imeli sredi drugega polčasa že varno prednost 25:20, so v zadnji minuti srečanja prišli do priložnosti, da bi s sabo domov odnesli celo zmago ali pa vsaj točko. Potem ko so sedem minut pred koncem srečanja še zaostajali za štiri zadetke, so z delnim izidom 5:1 - trikrat je zadel Smojver, po enkrat pa Hotko in Seferović - izenačili, a v ključnem trenutku Dobovska obramba ni zdržala in zmage so se po zadetku Žurana veselili domačini.

Koper 2013 : Riko Ribnica 30:31 (13:14)

Koper 2013: Vončina, Jovičič, Dolenc, Grzentič 2, Vlah 7, Krečič 7, Matijaševič 3, Kocjančič, Vran, Moljk, Zugan 1, Sokolič 3, Guček, Marić 2, Planinc, Bratkovič 5 (1).

Riko Ribnica: Horvat, Vujačić 2, Grebenc, Knavs 4 (1), Henigman 7, Skušek 7 (5), Koprivc 1, Pahulje 1, Nosan 2, Kovačič 5, Kljun, Batinič, Perovšek, Setnikar 2, Košmrlj.

V sedmem krogu bo Dobova v soboto igrala doma s Koprom 2013, Krka se bo prav tako v soboto doma pomerila z Ormožem, Trimo bo gostoval v Škofji Loki, Ribničani pa se bodo doma pomerili z zadnjeuvrščenim Šmartnim.

Jeruzalem Ormož : Dobova 32:31 (15:14);

Jeruzalem Ormož: Šulek, Voljč, Čudič 4 (3), Žižek-Cvetko, Niedorfer, Žuran 14, Hebar 2, Kocbek 2, Balent, Ozmec 2, Ciglar, Mesarić 1, Vujović, Rajšp 1, Cirar 3, Kavčič 3.

Dobova: Dular, Markušić 6 (1), Rožman, Seferović 6, Baznik, Mustapić, Prezelj, Rantah 3 (2), Jazbec 2, Zavodnik, Krnc, Kučič, Smojver 6, Hotko 5, Blaževič, Hrupič 2.

Lestvica: 1. Krka 8, 2. Koper 2013 8, 3. Riko Ribnica 7, 4. Maribor Branik 7, 5. Jeruzalem Ormož 7, 6. Urbanscape Loka 6, 7. Trimo Trebnje 5, 8. LL Grosist Slovan 4, 9. Dobova 4, 10. Herz Šmartno 4.

I. Vidmar