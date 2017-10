Nič več brezdomci

16.10.2017 | 08:25

Metlika - Člani Društva Žumberčanov in prijateljev Žumberka Metlika so potem, ko so prostori v Carjevi hiši, v katerih so gostovali skoraj 10 let, dotrajali, ostali tako rekoč na cesti. Delo treh društvenih sekcij in sicer folklorne skupine Izvor, tamburaške skupine Izvor in uredniškega odbora Žumberačkega izvora je bilo močno okrnjeno.

V soboto pa so slovesno odprli društvene prostore v nekdanji Makarjevi hiši nasproti hotela Bela krajina, ki jim jih je dala v najem občina. Nikola Magovac pa je vložil veliko truda in sredstev, da so prostori lepo urejeni. Predsednica društva Branka Klarić je županu Darku Zevniku in Magovcu izročila zahvali. Vsi trije so tudi prerezali trak pred društvenimi prostori. Dogodek so s petjem in igranjem popestrili člani folklorne in tamburaške skupine Izvor.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

