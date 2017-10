Danes brez elektrike

16.10.2017 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLŽ;

- od 11.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČRMOŠNJICE 1.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 10.30 do 11.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER ŠENTJERNEJ.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Gora v Vrheh med 8.00 in 8.30 ter med 13.30 in 14.00; na območju TP Mali Cirnik pa med 8.00 in 9.30 ter med 12.30 in 13.30.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju TP KRŠKO ŠOLA TSŠ izvod SODIŠČE danes med 8.00 in 9.00 uro, na območju TP KRŠKO DALMATINOVA izvod CKŽ DESNO, LEKARNA DO DORNIKA med 8.00 in 11.00 uro, na območju TP Kompolje in Orehovo obrtna cona med 8.00 in 12.00 uro ter na območju TP Rigonce in Loče med 8.00 in 14.00 uro.

M. K.