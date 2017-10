Obnovili bodo tla športne dvorane

16.10.2017 | 09:20

Šentjernejski župan Radko Luzar in direktor podjetja Lipa Saša Horvat

Šentjernej - Občina Šentjernej je letos spomladi uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje investicij v prenovo športnih podov. Pred dnevi pa sta župan Radko Luzar in Saša Horvat, direktor podjetja Lipa, proizvodno trgovska zadruga z.o.o. iz Lenarta v Slovenskih Goricah podpisala pogodbo, na podlagi katere bo izbrani izvajalec poskrbel za prenovo tal v športni dvorani šentjernejske osnovne šole.

Direktor občinske uprave Samo Hudoklin pa je ob tej priložnosti izpostavil, da si je občinska uprava ogledala kar nekaj primerov dobrih praks po Sloveniji in dejal, da verjame, da se bo izvajalec potrudil in zagotovil kvalitetno izvedbo. Po podpisu pogodbe so si skupaj z izvajalcem del ogledali trenutno stanje v športni dvorani.

Skupna vrednost pogodbenih del znaša 97.520,00 evrov z vključenim DDV-jem. Ministrstvo bo sofinanciralo upravičene stroške investicije v višini 41.934,48 evrov.

S. G.

