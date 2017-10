FOTO: Spomin na 1. kongres slovenskih žena

16.10.2017 | 10:10

Včeraj so se v Dobrniču tradicionalno spomnili na 1. kongres Slovenske protifašistične ženske zveze leta 1943. (Foto: M. Ž.)

Slavnostna govornica ministrica za obrambo Andreja Katič

Vera Klopčič, predsednica Društva Dobrnič in hči delegatke Mare Rupena

Spominska četa partizank Dobrnič

Dobrnič - Tradicionalna prireditev v spomin na 1. kongres Slovenske protifašistične ženske zveze je včeraj v Dobrnič privabila okoli tri tisoč obiskovalcev. 17. in 18. oktobra leta 1943 se je v tem kraju zbralo 180 žena iz vseh koncev domovine, ki so se, kot je dejal Boštjan Sladič, predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Trebnje, odločile za polno podporo partizanskega boja, kongres pa je bil »pomemben je tudi z vidika človekovih pravic, ker so ženske v tistem obdobju dobile glasovalno pravico, pravico do splava in ostale pravice, ki jih prej v stari Jugoslavijo niso imele«.

Slavnostna govornica ministrica za obrambo Andreja Katič je v svojem nagovoru izpostavila pomen delovanja ženk kot aktivnih borkah v NOB, ki so, kot je dejala, v širši slovenski javnosti vse premalo znane. »Zato čutim svojo dolžnost, da spregovorim o tej, po krivici spregledani slovenski zgodovinski vojaški izkušnji kot ženska, političarka in ministrica za obrambo. Kajti trdno sem prepričana, da je izkušnja partizanskih bork mejnik v razvoju udejstvovanja kot vojakinj in vojaških poveljnic.« je dejala.

»Odzvale ste se klicu domovine v času, ko so jo hoteli nasilno uničiti, ko je naša domovina krvavela. Mnoge med vami so za domovino žrtvovale svoje življenje. Čutile ste, da morate stopiti na pot bojevnice, zato, da boste lahko v svobodi v polnosti izpolnjevale svojo vlogo matere in žene ter se ob tem lahko uresničevale tudi skozi poklicno delo, kar je bil do takrat velik privilegij. Pomembno je namreč, da je slovensko narodnoosvobodilno partizansko gibanje ženskam omogočilo, da so se lahko udejstvovale v širokem spektru dejavnosti - od bojevnic do bolničark in zdravnic, kulturnic in učiteljic ter drugih strok. S tem ste udeleženke narodnoosvobodilnega boja utrle pot spremembi ustaljenega prepričanja o mestu ženske v družbi,« je med drugim poudarila in dodala, da so tlakovale pot, po kateri lahko sedaj veliko lažje stopajo predstavnice sedanje aktivne generacije.

Zbrane je v imenu lokalne skupnosti nagovoril dolgoletni predsednik KS Dobrnič in častni občan Občine Trebnje Silvester Prpar ter predsednica Društva Dobrnič in hči tedanje delegatke Mare Rupena Vera Klopčič, ki je spomnila tudi na to, da je ta izjemen dogodek pred 47 leti spremljal izreden kulturni program, v katerem so sodelovale priznale umetnice in umetniki.

Kulturno umetniško društvo Dobrnič je ob tej priložnosti pripravilo tradicionalni 15. pohod po kraku Evropske pešpoti E7, imenovanem Pot Mare Rupena, iz Dolenjskih Toplic so pohodniki prehodili 22 kilometrov, iz Žužemberka pa 12.

Program spominske slovesnosti, katere so se med ostalimi udeležili tudi živeče delegatke 1. kongresa Slovenske protifašistične zveze, prva dama Republike Slovenije Tanja Pečar, predsednik Zveze Borcev za vrednote NOB Slovenije Tit Turnšek in njen častni predsednik Janez Stanovnik, so sooblikovali Spominska četa partizank Dobrnič, sestavljena iz članic drugih spominskih čet v Sloveniji, praporščaki, Orkester Slovenske vojske, Mešani pevski zbor Lipa zelenela je ter učenci in učitelji podružnične šole Dobrnič.

M. Ž.

Galerija



























































































































































starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 54m nazaj Oceni gofo Res je lepo pogledati slike s tako dobre prireditve, kot jo vsako leto priredijo v spomin na ženske-borke v Dobrniču Preglej samo prijavljene komentatorje