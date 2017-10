FOTO: Presenetljive najdbe tudi v spodnjem delu Glavnega trga

16.10.2017 | 10:45

Dr. Rafko Urankar, terenski vodja izkopavanj, in Uroš Bavec iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Presenetljive najdbe v spodnjem delu trga po besedah arheologov napovedujejo pomembna odkritja tudi v zgornjem delu, kjer so predvidena arheološka izkopavanja.

Novo mesto - Uroš Bavec z novomeške enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine je danes predstavil prve izsledke arheoloških raziskav na Glavnem trgu. Kot je znano, je zavod na zgornjem delu trga (nasproti rotovža) napovedal arheološka izkopavanja, v spodnjem pa »le« spremljavo ob gradbenih delih, a so tudi na spodnjem za krajši čas arheologi ustavili gradbince, saj so našli več presenetljivih zadev.

»Prejšnji teden smo izkopavanja morali razširiti tudi na spodnji del in danes vam lahko predstavim neke uvodne rezultate še brez analiz in obdelave keramike ipd.,« je začel Bavec, sicer nadzornik arheoloških raziskav, in nadaljeval: »Presenetljivi sta dve stvari, in sicer izredno dobro ohranjen tlak iz obdobja 19. stoletja, za katerega v tem delu nismo imeli podatkov in ki je verjetno obstajal vse do časa, ko imamo na fotografijah zabeležene nasute plasti makadama. Še pred tem oz. pod njim pa je obstajal še en tlak iz mačjih glav, za katerega še ne moremo točno reči, kdaj je nastal, glede na način gradnje ipd. pa predvidevamo, da je to čas med 16. in 18. stoletjem. Naslednja presenetljiva stvar pa so ostanki žlindre in talin brona, kar daje slutiti na neko metalurško dejavnost, o kateri bomo kasneje lahko povedali kaj več.« Arheologi so med drugim našli tudi nekaj novcev, ki bodo po ustreznem čiščenju in konzervaciji pokazali leto izdelave in tako posredno datirali izkopano plast.

Dela arheologov po njegovih besedah potekajo zelo intenzivno, na spodnjem delu trga naj bi zaključili še v tem tednu. »Ohranjenost tega dela je bila večja, kot smo pričakovali, zato smo za krajši čas ustavili gradbena dela. Te najdbe pa napovedujejo še zelo pomembna odkritja tudi v zgornjem delu trga,« je še dodal Bavec.

M. Martinović,

foto: M. M., ZVKDS

