Frančiškanska samostanska cerkev ima nov zvonik

16.10.2017 | 12:00

Pripeljali so nov zvonik.

Novo mesto - Župnija Novo mesto - sv. Lenart letos slavi pol stoletja obstoja oz. razglasitve (1967-2017). V prazničnem letu je bilo dogajanje vseskozi pestro, na dan razglasitve župnije 10. septembra je slovesno sv. mašo vodil novomeški škof msgr. Andrej Glavan. Višek praznovanja predstavlja obnova ostrešja zvonika samostanske cerkve.

Župnik p. Krizostom Komar OFM

Kot pravi župnik p. Krizostom Komar OFM, je bil star zvonik, za katerega ne obstaja kak zapis o datumu postavitve - menda je pločevinasti del star preko sto let, leseni deli pa še več - dotrajan in nujno potreben zamenjave. Skrbeli so za vzdrževanje in ga večkrat barvali, a potreben je bil nov. Župnija se je te zahtevne naloge lotila s pomočjo darov vernikov in frančiškanske province - predvideni stroški obnove znašajo okrog 50 tisoč evrov. Potrebnega denarja še niso zbrali, zato se za darove še priporočajo.

Nameščanje novega zvonika

Podjetje Šuštaršič iz Logatca se je konec tedna s podizvajalci lotilo del - ves petek je potekala zamenjava zvonika. Zamenjana sta tako lesena konstrukcija kot pločevinasta kritina z bakreno. Nov zvonik je kak meter večji in seveda lepši od prejšnjega, na vrhu bo imel tudi nov pozlačen križ, kupolo in petelina. Obnovljene bodo tudi vse štiri majhne kapelice pod njim. Novomeški frančiškani so poskrbeli, da bodo zanamci izvedeli, kdaj je bil sedanji turn zamenjan - glavne podatke so zapisali in jih spravili v medeninast tulec, ta pa je že buči turna. V starem zvoniku kakega sporočila žal niso našli.

Po besedah župnika je v naslednjih dneh predvidena obnova polken, sanacija ometa in sten po udaru strele, namestitev novega strelovoda in delno pleskanje zvonika. Vse našteto bodo prav gotovo opravili do slovesne blagoslovitve nove pridobitve, na Lenartovo nedeljo, 5. novembra, ko bo slovesno mašo in blagoslov opravil ljubljanski nadškof in slovenski metropolit Stanislav Zore OFM.

Star, dotrajan zvonik so odpeljali.

V prazničnem letu Župnije Novo mesto - sv. Lenart so pripravili veliko zanimivih dogodkov, med drugim so vernike popeljali na župnijsko romanje na Staro Goro nad Čedadom, obenem pa so si ogledali še njihov nastajajoči zvonik. Med kulturnimi dogodki omenimo le prihajajoče: v soboto, 21. oktobra, bo po maši ob 20. uri gala koncert Frančiškanskega komornega zbora in Pihalnega orkestra Krka ob sodelovanju župnijskega zbora sv. Lenart, v nedeljo, 29. oktobra, ravno tako po maši ob 20. uri pa bo koncert opernega pevca Luke Debevca.

Ob 50-letnici župnije bodo izdali tudi zbornik sv. Lenarta, za katerega material pripravlja in zbira Marjeta Berkopec.

L. Markelj, foto: L. M., Primož Markelj, arhiv Župnije Novo mesto-sv. Lenart

Galerija