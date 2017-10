Motorist končal v bolnici, voznik tovornjaka zapeljal na nasprotni pas

16.10.2017 | 12:35

Včeraj popoldne so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na cesti Novo mesto - Metlika. Opravili so ogled in ugotovili, da je 27-letni motorist zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad motorjem in padel po vozišču. Lažje poškodovanega motorista so oskrbeli v novomeški bolnišnici.

Policijsko upravo Ljubljana pa so v petek popoldne obvestili prometni nesreči v Goriči vasi pri Ribnici. Z ogledom kraja prometne nesreče in zbranimi obvestili so policisti ugotovili, da je voznik tovornega vozila znamke Nissan Cabstar vozil po glavni cesti iz smeri Nemške vasi proti Ribnici, potem pa iz še neznanega razloga zapeljal na nasprotno smerno vozišče, po katerem je v tistem trenutku pravilno pripeljal voznik osebnega vozila znamke Renault. Voznik Renaulta kljub izogibanju v desno ni mogel preprečiti trčenja. Po trčenju ga je zaneslo na bankino, zatem pa se je prevrnil na streho in obstal na vozišču. Voznik tovornega vozila je je po trčenju zapeljal preko vozišča, kjer je trčil v betonsko škarpo, zapeljal čez dovozno pot in se nato prevrnil na desni bok. V nesreči se je voznik osebnega vozila telesno poškodoval in so ga z reševalnim vozilom odpeljali v ljubljanski klinični center. Utrpel naj bi lahke telesne poškodbe.

Pijan in brez izpita vozil neregistriran avto

Med kontrolo prometa v Gorenjem Kronovem so policisti v petek popoldne ustavili voznika osebnega avtomobila Citroen xsara. Med postopkom so ugotovili, da 47-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil. Kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,36 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli, izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Pokradli orodje

V noči na soboto je v kraju Slepšek nekdo iz nedograjene stanovanjske hiše odpeljal varilni aparat in motorno žago. Lastnika je oškodoval za 500 evrov

Na Belokranjski cesti v Novem mestu je v noči na nedeljo nekdo vlomil v gospodarski objekt in ukradel kosilnico, dele kosilnic in kotel za žganjekuho. Lastnika je oškodoval za 400 evrov.

Libijci zaprosili za mednarodno zaščito

Črnomaljski policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v petek v kraju Pribinci izsledili in prijeli tri državljane Libije, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Tujci so zaprosili za mednarodno zaščito in so bili nastanjeni v azilni dom.

Afganistanca predali Hrvatom

Policisti na mejnem prehodu Obrežje so v petek med opravljanjem mejne kontrole v tovornem vozilu srbskih registrskih oznak v podvozju našli skritega državljana Afganistana, ki se je skušal izogniti mejni kontroli in nedovoljeno vstopiti v Slovenijo. Po zaključenem postopku so ga predali hrvaškim varnostnim organom.

Pijan na mejni prehod

Na mejni prehod Vinica je v petek popoldne na vstop v Slovenijo pripeljal voznik avtomobila s Hrvaške, kateremu so policisti zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 29-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 1,10 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Tujca so privedli v takojšnji postopek na pristojno sodišče za prekrške.

V dveh dneh ustavili 18 pijanih

V petek zvečer in v soboto so policisti na območju Dolenjske, Posavja in Bele krajine med kontrolo prometa ustavili 18 voznikov, ki so vozili pod vplivom alkohola. Sedem voznikov je imelo v litru izdihanega zraka več kot 0,52 miligrama alkohola. Kršiteljem so policisti začasno odvzeli vozniška dovoljenja in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov so jim izdali plačilne naloge in na sodišče naslovili obdolžilne predloge, je sporočila Alenka Drenik s PU Novo mesto.

Lani in letos je na cestah na območju Policijske uprave Novo mesto v 24 prometnih nesrečah umrlo 24 ljudi. Pod vplivom alkohola je bila več kot tretjina voznikov (devet!), ki so povzročili smrtne prometne nesreče.

"Policisti bodo nadaljevali s pogostimi kontrolami psihofizičnega stanja voznikov in z doslednim ukrepanjem zoper kršitelje skušali doseči, da bo na naših cestah manj nevarnih voznikov, ki s svojim ravnanjem ogrožajo ostale udeležence v prometu. Voznikom svetujemo, da za volan sedejo le trezni, v ustreznem psihofizičnem stanju," opozarja Drenikova.

